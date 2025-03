“Latvijā notiek filmas “Kremļa burvis” filmēšana. Holivudas aktieris Džūda Lovs atveido galveno lomu – Vladimiru Putinu. Šeit ir pirmie kadri no filmēšanas laukuma, kuros Lovs redzams pilnībā Putina tēlā un grimēts,” tā šodien soctīklā “X” vēsta ārvalstu medijs “NEXTA” par slavenā britu aktiera Džūda Lova filmēšanos Latvijā, Rīgā.

“Filmas pamatā ir tāda paša nosaukuma Džuliano da Empoli (Giuliano da Empoli) romāns. Tās darbība norisinās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, un tās centrā ir politiskais stratēģis Vadims Baranovs, kurš kļūst par topošā Krievijas prezidenta padomnieku un par liecinieku autoritārā režīma uzplaukumam,” raksta “NEXTA”.

🎬 Jude Law spotted as Putin on set in Riga

Filming is underway in Latvia for “The Wizard of the Kremlin”. Hollywood actor Jude Law is playing the lead role — Vladimir Putin. Here are the first shots from the set, where Law appears fully in character and makeup.

The movie is… pic.twitter.com/FJMKVJu5iq

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2025