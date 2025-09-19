“Ebreji šeit nav laipni gaidīti!” Veikala skatlogs Vācijā šokē sabiedrību 0
Veikala īpašnieks izraisījis sašutumu Vācijā pēc tam, kad viņa veikala logā parādījās zīme ar uzrakstu: “Ebreji šeit nav laipni gaidīti!”, vēsta ārvalstu mediji.
Zīmei sekoja paskaidrojums mazākā fontā, ka īpašnieks neesot antisemīts, bet vienkārši nevarot ciest ebrejus.
60 gadus vecais Hans Veltens Reičs pastāstīja Vācijas medijiem, ka ceturtdien vietējā policija piespieda viņu plakātu noņemt, un tagad iestādes sāk izmeklēšanu.
“Es katru vakaru skatos ziņas. Kad redzēju, ko ebreji dara Gazas joslā, zaudēju pacietību un izdrukāju šo plakātu,” sacīja veikala īpašnieks laikrakstam “Bild”.
Saskaņā ar ārzemju presi, Reičs apgalvoja, ka nevar atšķirt ebrejus, kas atbalsta un neatbalsta uzbrukumus. Tomēr, kā vēsta “Bild”, īpašnieks vēlāk atzina, ka nevajadzētu vainot visus ebrejus, tikai tos, kas atbalsta Izraēlu, bet viņu liekulība pamudinājusi uz plakātu.
Amatpersonas ir vienisprātis par plakāta interpretāciju un ir uzsākta izmeklēšana.
“Šis ir antisemītisms tīrākajā formā, un, protams, ir tiešas atsauces uz nacistu laiku, kad ebrejus boikotēja un bija daudz šādu zīmju,” sacīja Fēlikss Kleins, Vācijas federālās valdības Antisemītisma komisārs.
Policija apstiprināja presē, ka vairākas personas ziņojušas par plakātu, un Kleins to uzsvēra kā signālu, ka sabiedrība nepieļauj nekādu antisemītismu.
Prokuratūra arī sākusi izmeklēšanu pret īpašnieku aizdomās par naida kurināšanu.
“Tas atgādina mūsu vēstures tumšākos posmus. Fakts, ka kaut kas līdzīgs notiek šodien, nedrīkst atstāt nevienu vienaldzīgu. Vairs nevaram ignorēt šos šausmīgos un pretīgos pārkāpumus,” sacīja Daniels Gunters, federālās zemes premjerministrs.
Trešdien, pirms Flensburgas veikala zīme izraisīja sašutumu visā valstī, Vācijas kanclere brīdināja sabiedrību, ka kritika pret Izraēlu bieži tiek izmantota kā maskēšanās līdzeklis antisemītisma indes izplatīšanai.