Vīrietis un divi bērni sadeg dzīvi “Teslā” šīs mašīnas īpatnības dēļ 11
Kāds 43 gadus vecs vīrietis un divi deviņus gadus veci bērni gājuši bojā, dzīvi sadegot automašīnā “Tesla” pēc traģiskā negadījuma Rietumvācijā, ziņo Daily Mail.
Saskaņā ar policijas teikto automašīnas “Tesla” vadītājs, kurš atradās auto kopā ar trīs bērniem, mēģinot apdzīt citu transportlīdzekli, nobrauca no ceļa, ietriecās kokā, un automašīna aizdegās.
“Traģiski, bet automašīna aizdegās, un trīs cilvēki tajā sadega. Starp bojāgājušajiem bija divi bērni un pieaugušais vīrietis,” sacīja Unnas apgabala policijas pārstāvis.
Vienam bērnam tomēr sanācis izglābties; viņš ar helikopteru nogādāts slimnīcā.
Dažu “Teslas” modeļu durvju rokturi jau iepriekš kritizēti par to, ka tie pārstāj darboties, kad automašīnai tiek atslēgta elektrība. Vācijas Automobiļu asociācija skaidro, ka šādos gadījumos durvis manuāli iespējams atvērt tikai no iekšpuses, un tas sarežģī glābēju darbu.
Arī ziņu portāls Bloomberg ziņojis par vairākiem gadījumiem, kad pēc avārijām pasažieri palika iesprostoti elektroauto, un glābēji nespēja viņus atbrīvot.