#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Lidante/SHUTTERSTOCK

Ēd pēc plāna, bet svars nekrītas? Iespējams, pie vainas šie 6 “veselīgie” produkti 0

LA.LV
18:19, 20. augusts 2025
Kokteilis Stilo

Lai gan daudzi produkti tiek reklamēti kā “veselīgi” un piemēroti svara zaudēšanai, tie var radīt pretēju efektu – palielināt izsalkumu un apgrūtināt svara zaudēšanas procesu, brīdina ārsts un profesors Frenklins Džozefs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien trīs zodiaka zīmēm gaidāma liela veiksme – viena no tām ir Svari!
Kremlis samazina cerības uz sarunām ar Zelenski, kamēr Tramps brīdina: “Putins varbūt nemaz nevēlas vienoties” 77
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Lasīt citas ziņas

“Cilvēki bieži domā, ka tādi uzraksti kā  “zems tauku saturs” un “bez cukura” noteikti ir uz produktiem, kas palīdzēs notievēt,” viņš spriež, norādot, ka realitātē daudzi no šiem produktiem izraisa izsalkumu un pārēšanos.

Lūk, seši produkti, no kuriem, pēc ārsta ieteikuma, būtu jāizvairās!

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krustā sakrustoti naži un monētas! Satraukta iedzīvotāja ziņo par maģiju un rituāliem cīņā pret vēja ģeneratoru parku Dienvidkurzemē
Kokteilis
Vīrieši, kuri baidās pazaudēt savas sievietes, parasti dara šīs 11 lietas, pat ja viņiem to neprasa
“Pieļauju, ka mēs vēl redzēsim gana daudz drāmas.” Var nākties celt nodokļus…

Saldumi “bez cukura” un košļājamās gumijas

Tie var saturēt mākslīgos saldinātājus, kas var izjaukt apetītes regulāciju.

“Saldinātāji sniedz saldu garšu bez kalorijām, taču tie var pastiprināt kāri pēc saldumiem un likt apēst vairāk,” brīdina ārsts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Praktiski nekas nav jādara – tikai jāiet: pasaulē aizvien populārāka kļūst unikāla Japāņu soļošanas metode svara samazināšanai
Zinātnieki atklājuši “slaiduma recepti”: izrādās, ka svarīgs ir nevis ēdiens, bet tā uzņemšanas secība
Garšīgas un veselīgas kombinācijas: dzērieni, kas mazina apetīti un palīdz zaudēt svaru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.