Ēd pēc plāna, bet svars nekrītas? Iespējams, pie vainas šie 6 "veselīgie" produkti
Lai gan daudzi produkti tiek reklamēti kā “veselīgi” un piemēroti svara zaudēšanai, tie var radīt pretēju efektu – palielināt izsalkumu un apgrūtināt svara zaudēšanas procesu, brīdina ārsts un profesors Frenklins Džozefs.
“Cilvēki bieži domā, ka tādi uzraksti kā “zems tauku saturs” un “bez cukura” noteikti ir uz produktiem, kas palīdzēs notievēt,” viņš spriež, norādot, ka realitātē daudzi no šiem produktiem izraisa izsalkumu un pārēšanos.
Lūk, seši produkti, no kuriem, pēc ārsta ieteikuma, būtu jāizvairās!
Saldumi “bez cukura” un košļājamās gumijas
Tie var saturēt mākslīgos saldinātājus, kas var izjaukt apetītes regulāciju.
“Saldinātāji sniedz saldu garšu bez kalorijām, taču tie var pastiprināt kāri pēc saldumiem un likt apēst vairāk,” brīdina ārsts.