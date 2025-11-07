Publicitātes foto

7. novembris 2025
Mobilo sakaru operators SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) un Somijas telekomunikāciju uzņēmums “Nokia” parakstījuši stratēģisko vienošanos, kas paredz kopīgi izstrādāt unikālu 5G taktisko sakaru risinājumu Baltijas valstu aizsardzības vajadzībām, aģentūru LETA informēja “Nokia”.

Vienošanās paredz, ka “Nokia” modernā 5G radiosakaru tehnoloģija tiks integrēta LMT pārbaudītajos aizsardzības risinājumos, kā rezultātā tiks radīts lielas jaudas, droša un noturīga taktisko sakaru sistēma, kas īpaši izstrādāta reģiona vajadzībām.

Risinājumā tiks apvienotas abu uzņēmumu tehnoloģiju stiprās puses, lai izstrādātu noturīgu, mērogojamu risinājumu, kas atbilst mūsdienu militāro operāciju un koalīcijas spēku mainīgajām vajadzībām. Integrētā sistēma nodrošinās datu apmaiņu reāllaikā starp bezpilota transportlīdzekļiem, sensoriem un militārajām komandām kaujas laukā, uzlabojot situācijas izpratni un nodrošinot drošu sadarbspēju, lai stiprinātu kolektīvās aizsardzības spējas, pausts uzņēmumu paziņojumā.

LMT prezidents Juris Binde uzsver, ka kopā ar “Nokia” uzņēmumi “uzlabo nacionālo un sabiedroto spēku drošību, noturību un operatīvo gatavību, nodrošinot misiju panākumus pat vissarežģītākajos apstākļos”.

Savukārt “Nokia” kosmosa un aizsardzības nozares vadītājs Džuzepe Tardža norādīja, ka abu uzņēmumu piedāvātais risinājums “atbalsta militāro spēju modernizāciju, nodrošinot ātrāku lēmumu pieņemšanu, netraucētu komunikāciju un progresīvu tehnoloģiju integrāciju dažādās taktiskās vidēs”.

LMT ilgstoši bijis “Nokia” partneris Latvijas mobilajos tīklos. Uzņēmumi kopā ir izstrādājuši risinājumus 5G militāram pielietojumam un stiprinājuši NATO austrumu flanga aizsardzību. LMT pārvalda Eiropā pirmo 5G militāro izmēģinājumu platformu Ādažu bāzē.

LETA jau ziņoja, ka LMT koncerns pērn strādāja ar 308,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2023. gadā, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 6,1% un bija 34,038 miljoni eiro.

LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas “Telia Company” un tās meitaskompānijai “Sonera Holding”, pa 23% akciju pieder SIA “Tet” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), bet 5% – SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor””.

Tāpat vēstīts, ka “Telia” ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, “Latvenergo” un LVRTC par visu tai piederošo “Tet” un LMT akciju pārdošanu. Pušu mērķis ir parakstīt galīgo vienošanos līdz 2025. gada beigām, un plānots, ka darījums tiks pabeigts 2026. gada pirmajā pusgadā.

