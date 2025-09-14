Stīvens Hogins
Stīvens Hogins
Foto. Scanpix/LETA/Andrew Cowie / AFP

Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš 0

LA.LV
14:59, 14. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Savas dzīves laikā pasaulslavenais fiziķis Stīvens Hokings runāja par to, vai cilvēkiem vajadzētu uztraukties par dienu, kad pats laika jēdziens izzudīs. Stīvenam Hokingam vienmēr bijusi taisnība.

Reklāma
Reklāma
Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš
Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
Lasīt citas ziņas

Tā kā Visums pašlaik pastāvīgi izplešas, sniedzoties ārpus cilvēkiem redzamās robežas, tā galu ir ārkārtīgi grūti paredzēt. Bet kas notiks, kad šī izplešanās beigsies? Vai sāksies saraušanās? Vai melnais caurums galu galā visu aprīs? Vai mūsu Saules sprādziens izraisīs masu iznīcināšanu?

Šie jautājumi jau gadu desmitiem nodarbina zinātnieku un astronomu prātus, taču atbilde tika atrasta, pateicoties senai teorijai, ko izstrādāja Hokings — viens no mūsu laika ietekmīgākajiem fiziķiem, raksta The Pulse.

Kas atrodas Visuma galā?

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Septembris – kalpot citiem, novembris – atklāt patiesību: tavas dvēseles misija pēc dzimšanas mēneša
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
ASV izstrādā viltīgu plānu, kā piemērot “elles” sankcijas Krievijai, apejot Trampu

Starp iespējamiem Visuma gala scenārijiem ir versija, ka melnais caurums aprīs visu. Taču ne tādā veidā, kā to iztēlojas zinātniskās fantastikas cienītāji.

Visums ir pilns ar “kosmiskajiem rijējiem”, kas iznīcina visu savā ceļā: no zvaigznēm līdz planētām un komētām, pat gaisma nespēj izbēgt no to gravitācijas. Lai aprītu visu Visumu, būtu nepieciešami miljardi gadu – ja izplešanās pēkšņi apstātos.

Visuma gals novestu ne tikai pie visas matērijas izzušanas, bet arī pie paša laika jēdziena izzušanas. Ja Melnais caurums kļūtu par pēdējo objektu plašajā kosmosā (un zinātnieki nezina, kas notiek tā iekšienē), tad laika mūsu ierastajā izpratnē vairs nebūtu.

No otras puses, ir tik daudz galaktiku, ka NASA pat nevar precīzi tās saskaitīt, izvirzot tikai teorijas. Tātad, vai absolūti viss tiks absorbēts? Hokings uzskatīja, ka nē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
No kā sastāv Saule un kāpēc tā neapdedzina Zemi: atbilde var jūs pārsteigt
Ik 44 minūtes Zeme saņem mistisku signālu no Visuma – NASA atklāj tā avotu
Zeme tūlīt varētu būt lieciniece notikumam, kas uz Mēness notiek reizi 5000 gados
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.