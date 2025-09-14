Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš 0
Savas dzīves laikā pasaulslavenais fiziķis Stīvens Hokings runāja par to, vai cilvēkiem vajadzētu uztraukties par dienu, kad pats laika jēdziens izzudīs. Stīvenam Hokingam vienmēr bijusi taisnība.
Tā kā Visums pašlaik pastāvīgi izplešas, sniedzoties ārpus cilvēkiem redzamās robežas, tā galu ir ārkārtīgi grūti paredzēt. Bet kas notiks, kad šī izplešanās beigsies? Vai sāksies saraušanās? Vai melnais caurums galu galā visu aprīs? Vai mūsu Saules sprādziens izraisīs masu iznīcināšanu?
Šie jautājumi jau gadu desmitiem nodarbina zinātnieku un astronomu prātus, taču atbilde tika atrasta, pateicoties senai teorijai, ko izstrādāja Hokings — viens no mūsu laika ietekmīgākajiem fiziķiem, raksta The Pulse.
Kas atrodas Visuma galā?
Starp iespējamiem Visuma gala scenārijiem ir versija, ka melnais caurums aprīs visu. Taču ne tādā veidā, kā to iztēlojas zinātniskās fantastikas cienītāji.
Visums ir pilns ar “kosmiskajiem rijējiem”, kas iznīcina visu savā ceļā: no zvaigznēm līdz planētām un komētām, pat gaisma nespēj izbēgt no to gravitācijas. Lai aprītu visu Visumu, būtu nepieciešami miljardi gadu – ja izplešanās pēkšņi apstātos.
Visuma gals novestu ne tikai pie visas matērijas izzušanas, bet arī pie paša laika jēdziena izzušanas. Ja Melnais caurums kļūtu par pēdējo objektu plašajā kosmosā (un zinātnieki nezina, kas notiek tā iekšienē), tad laika mūsu ierastajā izpratnē vairs nebūtu.
No otras puses, ir tik daudz galaktiku, ka NASA pat nevar precīzi tās saskaitīt, izvirzot tikai teorijas. Tātad, vai absolūti viss tiks absorbēts? Hokings uzskatīja, ka nē.