Nepalaid garām! Debesīs gaidāms spožs pārsteigums – Saturns šonedēļ spīdēs spožāk nekā jebkad 0
Septembrī Saturns ir redzams debesīs, taču šajā nedēļas nogalē planēta būs īpaši spoža. 21. septembrī divos naktī pēc Austrumu laika Zeme atradīsies starp Saturnu un Sauli. Šo konfigurāciju astronomi sauc par opozīciju, un tieši šis ir labākais brīdis, lai novērotu milzīgo planētu.
Kad Saturns atrodas opozīcijā, tas ir vistuvāk Zemei, tāpēc šķiet lielāks un spožāks nekā parasti. Šoreiz planēta atradīsies aptuveni 1,28 miljardu kilometru attālumā. Saturnu var redzēt arī ar neapbruņotu aci, bet, ja ir neliels teleskops, iespējams aplūkot arī tā slavenos gredzenus, norāda NASA.
Astronoms iesaka skatīties uz dienvidiem vai dienvidaustrumiem ap pusnakti. Saturns būs redzams Ūdensvīra zvaigznājā un pacelsies līdz aptuveni 35 grādiem. Novērojumi solās būt veiksmīgi, jo Mēness būs jauns un neizgaismos debesis.
Pat, ja šonedēļ Saturnu neizdosies ieraudzīt, to būs iespējams pamanīt debesīs vēl vairākus mēnešus – līdz pat 2026. gada februārim. Oksfordas universitātes astrofiziķis intervijā uzsver, ka skatīšanās uz planētām ir kaut kas vairāk kā tikai astronomisks piedzīvojums.
Īpašs notikums gaidāms arī 20. septembrī – ar teleskopa palīdzību būs iespējams vērot, kā Saturnam pāri pārvietojas tā lielākais mēness Titāns. Sākot no pulksten vieniem naktī pēc Latvijas laika, Titāns metīs ēnu uz Saturna virsmas, un tranzīts ilgs vairāk nekā divas stundas.
“Tas prasa uzmanību, jo jāvēro mazs punkts, kas šķērso lielāku, taču tehniski tas ir izdarāms,” skaidro Griničas observatorijas astronoms.
Nākamais Titāna tranzīts notiks 6. oktobrī, bet pēc tam šī parādība atkārtosies tikai pēc 15 gadiem. Taču pašas planētas opozīciju iespējams novērot regulāri – aptuveni reizi gadā.