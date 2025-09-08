Foto. pexels.com/Pixabay

No kā sastāv Saule un kāpēc tā neapdedzina Zemi: atbilde var jūs pārsteigt 0

LA.LV
17:16, 8. septembris 2025
Ziņas Dabā

Ir grūti iedomāties dzīvību uz Zemes bez Saules. Vasarā labprāt baudām saules starus, taču reti kurš aizdomājas par to, kas ir Saule no zinātniskā viedokļa: no kā sastāv Saule, kāda ir tās struktūra un kāpēc tā neapdedzina Zemi.

Reklāma
Reklāma

Kas ir Saule? Svarīgi fakti

Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
Milzīgas pārmaiņas un liktenīgas mācības: ko katra zodiaka zīme atklās septembra aptumsumos?
Kokteilis
Princis Harijs apmeklē karalienes Elizabetes II kapa vietu. Situācija ar netālu esošo brāli Viljamu un Keitu izvērtās kutelīga
Lasīt citas ziņas

Saule ir nevis planēta, bet zvaigzne — tā dēvētais dzeltenais punduris, kas atrodas galvenās secības zvaigžņu evolūcijas posmā. Tās vecums tiek lēsts aptuveni 4,5 miljardi gadu, un vidējā virsmas temperatūra sasniedz aptuveni 5500 grādus pēc Celsija.

Saules diametrs ir 1,4 miljoni kilometru — 109 reizes lielāks nekā Zemes diametrs, bet masa ir 333 tūkstošus reižu lielāka nekā mūsu planētas masa. Interesanti, ka Saule pēc izmēra un spilgtuma pārspēj lielāko daļu Piena Ceļa zvaigžņu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Uz tā bija marķējums kirilicā.” Polijā pie Baltkrievijas robežas nogāzies kārtējais drons
Rietumi sāk mosties? Mercs atzīst, ka Ukraina Putina iekarošanas plānā ir tikai sākums
Bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Krievijas helikopters pārkāpis Igaunijas gaisa telpu

Saule galvenokārt sastāv no ūdeņraža (aptuveni 70% no masas) un hēlija (aptuveni 25%). Termokodolu reakciju laikā ūdeņradis pārvēršas hēlijā, bet pārējie elementi, piemēram, ogleklis, skābeklis un dzelzs, veido nelielu daļu no zvaigznes sastāva.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šodien Zemi pārņem 5 ballu magnētiskā vētra: kā pasargāt savu veselību
Ik 44 minūtes Zeme saņem mistisku signālu no Visuma – NASA atklāj tā avotu
Zemei tuvojas noslēpumains objekts, kas varētu izraisīt katastrofu – zinātnieks brīdina par iespējamu citplanētiešu iebrukumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.