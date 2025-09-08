No kā sastāv Saule un kāpēc tā neapdedzina Zemi: atbilde var jūs pārsteigt 0
Ir grūti iedomāties dzīvību uz Zemes bez Saules. Vasarā labprāt baudām saules starus, taču reti kurš aizdomājas par to, kas ir Saule no zinātniskā viedokļa: no kā sastāv Saule, kāda ir tās struktūra un kāpēc tā neapdedzina Zemi.
Kas ir Saule? Svarīgi fakti
Saule ir nevis planēta, bet zvaigzne — tā dēvētais dzeltenais punduris, kas atrodas galvenās secības zvaigžņu evolūcijas posmā. Tās vecums tiek lēsts aptuveni 4,5 miljardi gadu, un vidējā virsmas temperatūra sasniedz aptuveni 5500 grādus pēc Celsija.
Saules diametrs ir 1,4 miljoni kilometru — 109 reizes lielāks nekā Zemes diametrs, bet masa ir 333 tūkstošus reižu lielāka nekā mūsu planētas masa. Interesanti, ka Saule pēc izmēra un spilgtuma pārspēj lielāko daļu Piena Ceļa zvaigžņu.
Saule galvenokārt sastāv no ūdeņraža (aptuveni 70% no masas) un hēlija (aptuveni 25%). Termokodolu reakciju laikā ūdeņradis pārvēršas hēlijā, bet pārējie elementi, piemēram, ogleklis, skābeklis un dzelzs, veido nelielu daļu no zvaigznes sastāva.