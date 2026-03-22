Eksperts par Krievijas uzbrukumu Eiropai: Šogad iespējams ir viss
TV24 raidījumā “Globuss” Jānis Garisons, ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētājs, bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, stāsta savu redzējumu notiekošajā Tuvajos Austrumos.
Garsions pauž viedokli, ka, viņaprāt, ANO kļuvusi bezzobaināka un bezjēdzīgāka. Viņš ir tiešs – pasaules kārtība ir sajukusi, un mēs vairs nespēsim atgriezties tur, kur mēs bijām. Šobrīd mēs esam procesā, kurā veidojas jauna pasaules kārtība. Jautājums ir par to, kurš lems par šo kārtību. “Tas, kas man mazliet nav skaidrs, vai Eiropieši ir padomājuši par to savu stratēģiju,” teic J. Garisons. Viņaprāt, Eiropai bija vajadzīga daudz aukstākas prāta spējas, lai saglabātu attiecības ar Donalda Trampa administrāciju.
Viņš pauž, ka šogad pieaug risks Krievijas uzbrukumam Eiropai. “Es domāju, ka viss kaut kas tagad ir iespējams. Pēc visa, kas ir noticis, risks, manuprāt, ir pietiekoši augsts,” uzskata J. Garisons.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.