Slovākijā divu vilcienu sadursmē cietuši vairāki desmiti cilvēku 0
Slovākijas rietumos svētdien divu vilcienu sadursmē ievainoti vairāki desmiti cilvēku, 11 ievainotie nogādāti slimnīcā, pavēstīja valdība.
Vilcienos bija aptuveni 800 cilvēku, sadursme notika 20 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bratislavas.
Lielākajai daļai ievainoto savainojumi nav smagi, tomēr 11 cilvēki nogādāti slimnīcā Bratislavā, pavēstīja iekšlietu ministrs Matūšs Šutajs Eštoks.
Saskrējušies reisa Košice-Bratislava Tatru ekspresis un reģionālais ekspresis, kas bija ceļā no galvaspilsētas uz Nitru.