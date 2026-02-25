Lielbritānijas princis Endrū

Kāds fragments no raidījuma 60 Minutes rāda, ka karaliskās ģimenes apsardzes komanda Endrū Mauntbatenu-Vindzoru gadiem ilgi dēvējusi ar iesauku, kuru “nebūtu pieņemami rādīt televīzijā”.

Bijušais apsardzes darbinieks atklāja, ka, lai gan prinča oficiālais zvanu signāls bija “Purple 41”, viņu personāls bieži sauca par daudz rupjāku vārdu: “Endrū bija pazīstams kā “ku*e” – vienkārši un tieši, jo diemžēl viņš aizskāra katru, ar ko sastapās,” atklāja bijušais apsargs.

“Viņš bija visnepopulārākais ģimenes loceklis – rupjš un augstprātīgs, ar elpu aizraujošu pašpārliecinātību.”

Raidījums arī atklāja, ka Endrū pēc izraidīšanas no troņmantinieku rindas, apgalvojis, ka ir karalienes “otrais dēls” un kliedzis: “Bet es esmu karalienes otrais dēls – jūs man to nevarat nodarīt!”

Medijs Insider norāda, ka nav skaidrs, vai viņš īsti saprot savas situācijas nopietnību. Endrū tika aizturēts pēdējā nedēļā un nopratināts Thames Valley policijā. Avoti ziņo, ka viņš bija vairāk uztraucies par saviem zirgiem nekā par saistību ar Džefriju Epstīnu.

Prinča tituli jau viņam bija atņemti, un viņš bija izslēgts no karaliskās dzīves, taču arests ievilka monarhiju tās lielākajā krīzē pēdējās desmitgadēs. Endrū pavadīja 11 stundas policijas iecirknī savā 66. dzimšanas dienā, pēc tam tika atbrīvots izmeklēšanas ietvaros par iespējamu sensitīvu dokumentu nodošanu Epstīnam, kad viņš bija Lielbritānijas tirdzniecības sūtnis.

