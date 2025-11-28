“Es arī pilnīgā neizpratnē…” Bijušais Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks uz karstām pēdām komentē lielo algu stāstu 0
Šodien LA.LV jau rakstījām par interesantu gadījumu Siguldas novada domē. Portāla redzeslokā bija nonākusi informācija, ka atsevišķas bijušās domes amatpersonas šogad jūnijā saņēmušas iespaidīgas atlīdzības, kas mērojamas vairākos desmitos tūkstošu.
Pēc tam, kad par šo tēmu nosūtījām jautājumu Siguldas novada domei, no tās mājaslapas informācija par atalgojuma apmēru tika izdzēsta. Par laimi, iepriekš bijām izveidojuši ekrānuzņēmumus.
Šovakar TV24 raidījumā “Preses klubs” viens no viesiem bija Kristaps Zaļais, kurš bija viens no lielā atalgojuma saņēmējiem jūnijā, kad viņš pārtrauca darbu kā domes priekšsēdētāja vietnieks. Šobrīd viņš ir satiksmes ministra padomnieks, Rīgas Stradiņa universitātes docents un mentors. Līdz ar to raidījuma vadītāja Elizabete Reičela Puče cita starpā viņam uzdeva arī jautājumu par šodien apspriesto atalgojumu un tā apmēra veidošanos.
K.Zaļais atbildēja: “Ir jāsaprot, ka, paskatoties iepriekšējos mēnešus, var redzēt, ka arī citiem darbiniekiem izmaksātas summas, īpaši pārtraucot darba attiecības, ir mērāmas desmitos tūkstošos. Tas ir svarīgi.”
Tāpat K.Zaļais norāda, ka šobrīd Siguldā politiskā situācija ir saspringta – tikko ir “nogāzts” mērs, tiek meklēts jaunais -, tāpēc esot likumsakarīgi, ka publiskajā telpā parādās šādas 5 mēnešus vecas ziņas, kas amatpersonu deklarācijās esot labi redzamas.
Savukārt, skaidrojot saņemtās naudas apmēru, bijušais priekšsēdētāja vietnieks izskaidro pašvaldības aprēķinus: “Ņem nostrādāto kompensāciju, kā tas ir manā gadījumā, jo es darba attiecības ar Siguldas novada pašvaldību neturpināju, plus uzkrātie atvaļinājumi un tamlīdzīgas lietas. Tas pamatā šos ciparus veido.”
Kopā ar K.Zaļo “Preses klubā” viesojās arī mūziķis Raimonds Bartaševics un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs, Ārlietu komisijas deputāts (P) Edmunds Cepurītis. Arī viņi tika iesaistīti sarunā par šo tēmu. Abi gan norādīja, ka pašvaldības reakcija – izdzēst informāciju no mājaslapas – nav bijusi adekvāta. Atalgojumiem ir jābūt caurspīdīgiem.
Arī pats K.Zaļais norāda, ka ir samulsis par pašvaldības lēmumu dzēst informāciju no mājaslapas: “Vakar es arī paskatījos pats, šodien, saņemot ziņu, ka vairs nav [informācijas mājaslapā] es arī pilnīgā neizpratnē, kā tas ir noticis. Es tiešām nesaprotu.”
Ja atalgojumos nekas nav slēpjams, tad kāpēc informāciju bija jādzēš? Tas ir jautājums, kas paliek atvērts.
