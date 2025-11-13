Foto: LETA

20:15, 13. novembris 2025
Jau vēstīts, ka šodien no amata atbrīvots Siguldas mērs Jānis Vimba. Par Vimbas atbrīvošanu nobalsoja 12 šo pieprasījumu iesniegušie deputāti, kā arī domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele. Pret nobalsoja pieci deputāti, bet viens deputāts atturējās.

Kā vēsta TV3 Ziņas, Vimba jūtas nodots.

“Absolūti jūtos nodots. Es jau savā runā teicu, ka noraidu šos pārmetumus, jo, pirmkārt, tie ir izskanējuši caur medijiem, nevis tiešā veidā.

Manuprāt, pašvaldība ir tik maza, lai varētu rast kopīgu valodu.
Un, ja koalīcijas partneri un opozīcijas partneri man pārmet, ka es neesmu komunicējis, šis ir uzskatāms paraugs, kā notika nekomunikācija,” sacīja Vimba, kurš mēra krēslā nenostrādāja pat pusgadu.

Publiskotā informācija liecina, ka nākamo Siguldas novada domes vadītāju paredzēts ievēlēt pēc nedēļas. Vai šim amatam ir jau izraudzīts kāds konkrēts kandidāts – Siguldas domnieki neatklāja.

Atgādināsim, ka domes sēdē deputāti Vimbam pārmeta iedzīvotāju pausto neapmierinātību ar Vimbas darbu, iekavētiem ielu remontiem un iepirkumiem, nesadarbošanos ar kolēģiem.

