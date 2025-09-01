#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

“Es novilku kurpi un ar papēdi iesitu viņam pa riekstiem!” Karaliene Kamilla dalās ar prātam neaptveramu uzbrukumu vilcienā 0

kokteilis.lv
19:10, 1. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Karaliskās ģimenes biogrāfijas grāmatā autors atklāj kādu pikantu faktu, reiz karalienei Kamillai kāds vilcienā ir uzmācies, mēģinot pieskarties viņai, tad nu karalienei, ātri reaģējot, viņam iesitusi ar kurpi pa kājstarpi, raksta The Sun.

Reklāma
Reklāma
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
Lasīt citas ziņas

Sešdesmitajos gados, kad 78 gadus vecā Kamilla bija pusaudze, vilcienā uz Padingtonu pienāca kāds nejauks cilvēks, kurš apsēdās viņai blakus. Viņš centās apgrābstīt karalieni, viņa novilka kurpi un ar papēdi iesita uzbrucējam.

Ierodoties dzelzceļa stacijā, viņa sastapa formas tērpā tērptu policistu un ziņoja par uzbrukumu. Pēc tam vīrietis tika arestēts, teikts grāmatā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Skandāls Austrumu slimnīcā: vadībai apsūdzības par nelikumīgu ballītes rīkošanu par uzņēmēju naudu
“Jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu, bet kā, ja viss pilns?” Sieviete par absurdo rindu sistēmu Latvijā
“Dzīvo vairogu” pavēles: kāpēc Čečenijas vadītājam draud mūža ieslodzījums

Šis atgadījums aprakstīts Valentīna Lova sensacionālajā grāmatā “Vara un pils: monarhijas un Dauningstrītas 10 iekšējais stāsts” (“Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street”), kas publicēta laikrakstos “The Times” un “Sunday Times” .

Tiek ziņots, ka karaliene 2008. gadā pastāstīja toreizējam Londonas mēram Borisam Džonsonam, kurš vēlējās atvērt trīs krīzes centrus izvarošanas upuriem. Viņa komunikācijas speciālists Guto Harri atcerējās: “Viņa atradās vilcienā uz Padingtonu — viņai bija apmēram 16, 17 gadi —, un kāds puisis centās viņu nepiedienīgi apgrābstīt!”

“Viņa atbildēja: “Es darīju to, ko man mācīja māte. Es novilku kurpi un ar papēdi iesitu viņam pa riekstiem.”

Viņš turpināja: “Kad viņi ieradās Padingtonā, viņa bija pietiekami drosmīga, lai izlēktu no vilciena, atrastu puisi formas tērpā un pateiktu: “Tas vīrietis man tikko uzbruka”, un viņš tika arestēts.””

Vēlāk Kamilla savu dzīvi gan iepriekš, gan tagad kā karaliene velta cīnoties par seksuālās un ģimenes vardarbības upuru tiesībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sazvērestības teorijas par Trampa nāvi pārpludina internetu: no kurienes tām “aug kājas”?
Kokteilis
VIDEO. “Šķiet, ka nav mammu, kas šo noskatījās un nenotrausa asariņu.” Sabiedrību līdz sirds dziļumiem aizkustinājusi degvielas uzpildes stacijas reklāma
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.