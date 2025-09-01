“Es novilku kurpi un ar papēdi iesitu viņam pa riekstiem!” Karaliene Kamilla dalās ar prātam neaptveramu uzbrukumu vilcienā 0
Karaliskās ģimenes biogrāfijas grāmatā autors atklāj kādu pikantu faktu, reiz karalienei Kamillai kāds vilcienā ir uzmācies, mēģinot pieskarties viņai, tad nu karalienei, ātri reaģējot, viņam iesitusi ar kurpi pa kājstarpi, raksta The Sun.
Sešdesmitajos gados, kad 78 gadus vecā Kamilla bija pusaudze, vilcienā uz Padingtonu pienāca kāds nejauks cilvēks, kurš apsēdās viņai blakus. Viņš centās apgrābstīt karalieni, viņa novilka kurpi un ar papēdi iesita uzbrucējam.
Ierodoties dzelzceļa stacijā, viņa sastapa formas tērpā tērptu policistu un ziņoja par uzbrukumu. Pēc tam vīrietis tika arestēts, teikts grāmatā.
Šis atgadījums aprakstīts Valentīna Lova sensacionālajā grāmatā “Vara un pils: monarhijas un Dauningstrītas 10 iekšējais stāsts” (“Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street”), kas publicēta laikrakstos “The Times” un “Sunday Times” .
Tiek ziņots, ka karaliene 2008. gadā pastāstīja toreizējam Londonas mēram Borisam Džonsonam, kurš vēlējās atvērt trīs krīzes centrus izvarošanas upuriem. Viņa komunikācijas speciālists Guto Harri atcerējās: “Viņa atradās vilcienā uz Padingtonu — viņai bija apmēram 16, 17 gadi —, un kāds puisis centās viņu nepiedienīgi apgrābstīt!”
“Viņa atbildēja: “Es darīju to, ko man mācīja māte. Es novilku kurpi un ar papēdi iesitu viņam pa riekstiem.”
Viņš turpināja: “Kad viņi ieradās Padingtonā, viņa bija pietiekami drosmīga, lai izlēktu no vilciena, atrastu puisi formas tērpā un pateiktu: “Tas vīrietis man tikko uzbruka”, un viņš tika arestēts.””
Vēlāk Kamilla savu dzīvi gan iepriekš, gan tagad kā karaliene velta cīnoties par seksuālās un ģimenes vardarbības upuru tiesībām.