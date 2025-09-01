#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Sazvērestības teorijas par Trampa nāvi pārpludina internetu: no kurienes tām “aug kājas”? 0

13:06, 1. septembris 2025
Sociālajos tīklos un citviet internetā beidzamajās dienās arvien biežāk parādās frāze, ka Tramps ir miris. Lai gan ASV prezidents jūtas labi, daudziem rodas jautājums, no kurienes šīm baumām aug kājas?

ziņo ārzemju mediji, baumas par viņa nāvi parādījušās, jo ASV prezidents  trīs dienas nav piedalījies publiskos pasākumos. Ažiotāžu pastiprināja arī fotogrāfijas, kurās redzams zilums uz prezidenta rokas, un ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa komentārs.

Jāuzsver, ka ASV prezidents regulāri pavada nedēļas nogales neoficiālos pasākumos, un tas nav nekas neparasts. Turklāt Tramps joprojām aktīvi ievieto ziņas savā platformā “Truth Social”.

Izteikumi par “briesmīgu traģēdiju”

27. augustā intervijā “USA Today” Vensam tika jautāts, vai viņš būtu gatavs pārņemt prezidenta pienākumus “briesmīgas traģēdijas” gadījumā. Venss uzsvēra, ka prezidents ir labā formā, taču iespēju nevar pilnībā izslēgt.

“Viņš ir pēdējais, kurš vakarā veic telefona zvanus, un pirmais, kurš no rīta ceļas un strādā. Jā, traģēdijas notiek, taču esmu pārliecināts, ka prezidents ir labā formā un turpinās savu darbu,” viņš norādīja.

Šie vārdi daudzus sociālo tīklu lietotājus mudināja domāt pretējo.

Veselības problēmas

Jūlijā Baltā nama pārstāvji apstiprināja, ka Trampam diagnosticēta hroniska vēnu mazspēja – stāvoklis, kas izraisa kāju pietūkumu. Slimība nav dzīvībai bīstama, taču izraisa nepatīkamus simptomus.

Pirms oficiālā paziņojuma sabiedrībā jau klīda baumas, jo fotogrāfijās bija redzamas pietūkušas kājas.

Iepriekšējā nedēļā prezidents tika pamanīts, ar zilumu uz rokas parakstot rīkojumu. Iepriekš līdzīgi zilumi bija redzami golfa spēles laikā, bet kādā citā pasākumā fotogrāfi fiksējuši, ka roka bijusi noklāta ar grimu.

Papildu intrigu radīja arī “Simpsonu” radītāja Meta Greininga komentāri. Intervijā viņš sacīja, ka seriālam, kas ilgst jau 36 sezonas, nav redzamas beigas, un piebilda, ka animācijas seriāls varētu turpināties līdz kāds nomirs. Arī to daudzi sasaistīja ar ASV prezidenta nāvi.

Lai gan spekulācijas par Trampa veselību un nāvi turpina izplatīties, oficiālie avoti uzsver – viņš turpina darbu un jūtas labi.

