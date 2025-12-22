“Cilvēces progress…” Pēc pērn izlaupītās “Pringles” eglītes “Akropolē” Ziemassvētku dekori kļūst izturīgāki 0
Grūti aizmirst pagājušo gadu, kad tirdzniecības centrā “Akropole” no “Pringles” čipsu bundžām veidotā eglīte tika burtiski izlaupīta. Apmeklētāji stiepa prom egles “rotas”, līdz konstrukcija zaudēja savu formu un jēgu. Šogad tirgotāji, šķiet, mācījušies no kļūdām – tagad tur izvietota Ziemassvētku eglīte no, kā noprotams, tukšām “Jameson” pudelēm, lai to nevarētu apzagt.
Sabiedrības uzmanību uz šo faktu vietnē “Threads” vērsis Iļja Poļakovs, kurš raksta: “Pagājušajā gadā veikala apmeklētāji izlaupīja preču eglīti “Akropolē”.
Šogad tirdzniecības centri ir mācījušies no kļūdām – “Jameson” eglīte uztaisīta no tukšām pudelēm. Cilvēces progress. ”
Diskusija par egli no tukšām alkohola pudelēm sociālajos tīklos ātri vien ieguva ironisku un kritisku ievirzi.
Tāpat kāds vērsa uzmanību, ka šī eglīte atrodas tieši pašā “Rimi” zonā, nevis gaitenī.
Tikmēr pats ieraksta autors aicināja uz preču eglītēm skatīties kā uz produktiem, kurus mārketinga speciālistiem liek izvietot veikalā kaut kā radoši, tad kļūst vieglāk.
Kā ziņojām pērn, 2024. gada 15.decembrī tirdzniecības centrā “Akropole Rīga” vairāki desmiti cilvēku apzaga no “Pringles” čipsu iepakojumiem veidotu Ziemassvētku egli.
“Akropole Rīga” administrācijas pārstāvji iepriekš norādīja, ka saistībā ar “Coca-cola” Ziemassvētku pasākumu, tirdzniecības centrā bija neierasti liels apmeklētāju skaits un neskatoties uz veiktajiem papildu drošības un kārtības pasākumiem, apmeklētāji sāka kāpt pāri instalācijas norobežojumam un patvaļīgi ņemt instalācijā izvietotās preces.
Tirdzniecības centra apmeklētāju rīcības rezultātā tika bojāts izvietotais reklāmas stends.