"Es redzēju, kā no zemes savāktos cepumus ieber atpakaļ…" Pircēji norūpējušies par higiēnas ievērošanu pārtikas veikalos
Daudzi cilvēki ir kategoriski nolēmuši veikalā neiegādāties neko, kas nav iepakojumā, respektīvi, pilnībā atteikties no bulciņām un citām nefasētām precēm. Lai arī tas šķiet apgrūtinoši un pat nedaudz negodīgi, ir skaidrs, kāpēc cilvēki pieņem šādus lēmumus.
Sintija sociālo mediju platformā “Threads” dalās informācijā, kuru daudzi, iespējams, labprāt nemaz nezinātu: “Es parasti “neheitoju”, bet nu kamooon. Sieviete veikalā paņem bulciņu ar roku un ieliek maisiņā. Pēc pāris sekundēm viņa pārdomā un noliek bulciņu atpakaļ! TELL ME WHY? Nebūtu nekas pret, ja viņa paņemtu bulciņu, samaksātu un ietu tālāk savās darīšanās, bet nu…
Modris novērojis ko līdzīgu: “Tas pats bija “Lidl”. paņem kukulīti rudzu maizes rokās un tad liek atpakaļ. Uzreiz aizrādīju – ja reiz paņēmi, liec grozā. Protams, kaut ko noburkšķēja Krievijas valsts valodā. Kad pateicu, ka Latvijā ir viena valsts valoda, saņēmu pretī -nacists…”
Arī Sandra uzskata, ka situāciju varētu risināt pavisam vienkārši: “Būtu labi, ja bulciņas un maizi pārdotu iesaiņojumā. Cik daudz cilvēku dienas laikā apmeklē veikalus? Visi putekļi nosēžas uz neiesaiņotiem produktiem. Augļus var nomazgāt, bet bulciņas un maizi?”
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Latvijā lielākajās pilsētās martā pārtiku lētāk varēja iegādāties mazumtirdzniecības tīkla “Lidl” veikalos, bet dārgāk – tīkla “Mego” veikalos, liecina tā dēvētais slepenās vērtēšanas pētījums, ko veikusi aģentūra “SeeNext”.
Pētījumā salīdzinātas biežāk patērēto preču groza vidējās cenas veikalu tīklos “Maxima”, “Lidl”, “Rimi”, “Mego” un “top!”, apsekojot veikalus Rīgā un Daugavpilī.
Pētījumam izvēlēts 28 biežāk pirkto preču grozs, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, putraimi, makaroni, eļļa, piens un piena produkti, maize, gaļa un gaļas produkti, kafija un tēja, kā arī citi dzērieni.
“Mego” veikalos pircējam par to nāktos maksāt vidēji 58,59 eiro, veikalos “top!” – 53,74 eiro, “Rimi” – 46,05 eiro, “Maxima” – 45,37 eiro un “Lidl” – 42,11 eiro.
“SeeNext” norāda, ka pirms iepirkšanās preces nofotografētas plauktā un reģistrēts arī pirkuma čeks. Pamatojoties uz informāciju čekā, tiek analizētas un salīdzinātas produktu cenas. Bez produkta fotogrāfijas un ieraksta pirkuma čekā pirkums netiek iekļauts analīzē.
Ja norādīto preci nav iespējams atrast konkrētajā tirdzniecības vietā, to meklē citā tā paša tīkla veikalā. Ja arī citā veikalā tā netiek atrasta, tiek iegādāts alternatīvs produkts no attiecīgās produktu grupas.
Pētījuma laikā netika izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netika iekļauta depozīta maksa.
Preču cenas ir norādītas bez atlaidēm un aprēķinātas, pamatojoties uz pirkuma čekā norādītajām cenām.
