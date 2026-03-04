Kāpēc nevajag dzert lidmašīnā kafiju un mazgāt rokas tur tualetē – ļoti nepatīkami fakti 0
Lidojumos daudzi pasažieri bez bažām pasūta tēju, kafiju, un, loģiski, mazgā rokas ar krāna ūdeni lidmašīnas tualetē. Tomēr pieredzējušas stjuartes jau sen brīdina: to labāk nedarīt.
Jauns pētījums no Amerikas Pārtikas un medicīnas un ilgmūžības centra (2022.–2025. gads) tagad oficiāli apstiprina, ka ūdens lidmašīnu tvertnēs bieži satur baktērijas, kas var apdraudēt veselību – ieskaitot koliformas un pat E. coli.
Kā raksta vietne The Sun, trīs gadu laikā tika izanalizēti vairāk nekā 35 000 ūdens paraugu no 10 lielākajām un 11 reģionālajām aviokompānijām ASV. Rezultāti ir satraucoši: 949 paraugos atrastas koliformas baktērijas (kas norāda uz fekālo piesārņojumu), bet 32 paraugos – E. coli, kas var izraisīt smagu vemšanu, caureju un dehidratāciju.
Lielākā daļa budžeta aviokompāniju neatbilda drošības standartiem, bet dažas (piemēram, Delta un Frontier) uzrādīja labākus rādītājus.
Kāpēc lidmašīnu ūdens ir tik problemātisks
Ūdens tvertnes lidmašīnās bieži vien netiek pietiekami iztīrītas vai dezinficētas. Aviokompānijām pēc likuma jādezinficē un jāskalo tvertnes četras reizes gadā (vai jāveic ikmēneša pārbaudes), taču praksē tas bieži tiek ignorēts vai darīts pavirši, raksta vietne.
Lidmašīnas ielido, ātri uzpilda tvertnes un lido tālāk – nogulsnes, baktērijas un pat pelējums paliek apakšā. Stjuartes jau sen to zina un praktiski nekad nedzer tēju vai kafiju no lidmašīnas ūdens.
Bijusī stjuarte Kata Kamalani atklāti portālam teikusi: “Mēs tās nemazgājam kā vajadzētu – nav laika.” Citas stjuartes apstiprina: ūdens no tvertnēm bieži neatbilst dzeramā ūdens standartiem.
Kurš ūdens ir drošākais lidojumā
Vienmēr izvēlieties ūdeni pudelēs – tas ir noslēgts un pārbaudīts. Izvairieties no karstiem dzērieniem (tēja, kafija), kas gatavoti ar lidmašīnas ūdeni – augstā temperatūra neiznīcina visas baktērijas. Aukstie dzērieni pudelēs vai bundžās ir drošāki. Lidmašīnas tualetē rokas labāk mazgāt ar dezinfekcijas līdzekli vai salvetēm, nevis krāna ūdeni.