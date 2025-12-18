“Pie beķerejas beidz smēķēt pārdevēja un cepēja. Kopīgi ieejam beķerejā.” Atjautības uzdevums – vai rokas tika nomazgātas? 0
“Šorīt vēlējos iepriecināt kolēģes, nopērkot svaigus kruasānus. Pie beķerejas beidz smēķēt pārdevēja un cepēja. Kopīgi ieejam beķerejā. Pārdevēja noliek virsjaku turpat pie letes un gaida manu pasūtījumu. Rokas netika nomazgātas!!! Caur logu/leti redzu, ka cepēja uzreiz krāmē bļodas, cītīgi šiverē ar nenomazgātām rokām. Pateicu, ka pirkuma nebūs, jo viņas nemazgā rokas. Pretī saņēmu vīpsnājošu smīnu un pārbolītu acu skatienu.” Par šādu novēroto situāciju “iz dzīves” raksta Threads lietotāja dace_iv.
Šis nav stāsts par “pārspīlētu pedantismu” vai “ak, cik jūtīga”. Te ir stāsts par elementāru higiēnu. Par to, ka ēdiens nav tikai produkts – tas ir arī uzticības jautājums zīmolam un beķerejai, jo pircējs uzticas, ka cilvēks, kurš gatavo vai pārdod pārtiku, ievēros pamata lietas.
Jāatzīst, ka mūsu sabiedrībā ir kaut kur pa ceļam pazudusi izpratne par daudzām normām: “Ai, nekas jau tur nebija!” ir kļuvis par universālu atbildi gandrīz visam. Tāpēc jāatceras,ka higiēna nav modes lieta un nav kaprīze. Lūk, komentāru izlase zem šī ieraksta, kur Threads lietotāji piekrīt, ka situācija nav normāla, lūdzot atklāt arī šīs beķerejas nosaukumu.
“Man arī pie mājas beķereja, pārdevēja pīpē turpat pie durvim. Neko tur nepērku.”
“Turcijā ieeju veikalā, vecpilsētā, apskatām preci, pārdevējs pie kases mierīgi pīpē. Uzdodam jautājumu, pārdevējs ar visu cīgu pienāk, visu izstāsta un mierīgi atgriežas pie kases, tuprinot kūpināt.”
“Šie ir arī tie cilvēki, kuri rokas noteikti nemazgā arī pēc tualetes apmeklejuma..”
“Baktērijas vajag imunitātei!”