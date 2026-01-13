FOTO: ekrānuzņēmums/ “X”

“Tas ir nehigiēniski un pretīgi!” Suņu privilēģijas pārtikas veikalos pamatīgi sadusmo sabiedrību 134

LA.LV
9:13, 13. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Aizvien biežāk veikalos var redzēt suņu saimniekus, kas līdzi paņem savus četrkājainos draugus. Lai gan dažos veikalos joprojām kategoriski nepieļauj dzīvnieku klātbūtni, arvien vairāk tirdzniecības vietu savas durvis atver arī četrkājainajiem “klientiem”. Sabiedrības viedoklis par šo praksi gan ir dalīts, un diskusijas nereti kļūst karstas.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “X” publicēta fotogrāfija, kurā suns atrodas veikala “Maxima” iepirkuma ratiņos. Inesei šī aina radījusi satraukumu: “Nez tas ir normāli, ja pārtikas ratos brauc suņi?”

Rita komentāru sadaļā raksta: “Nav normāli. Pamēģini kādam aizrādīt – uzreiz tiek uztaisīts, ka esi vardarbīgs pret dzīvniekiem.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Cenas Latvijā gada laikā visstraujāk kāpušas kafijai, olām un liellopu gaļai, bet straujākais kritums bija sviestam un miltiem
Mirušo pelnus drīkstēs izkaisīt kapsētās? Saeimā virza būtiskas izmaiņas Kapsētu likumā
Baltijas valstis uzņēmušās vadošo lomu – Eiropas gatavība karam nonākusi zem lupas
Arī Adriana uzsver higiēnas un loģikas aspektu: “Ne tikai suņi ratiņos rada problēmas. Bērni, kuri tiek sēdināti pārtikas ratos ar netīriem apaviem, arī rada risku. Tādas situācijas redzu bieži.”

Kārlis mēģina atrast kompromisu: “Sunītis ir mīļš, droši vien saimnieks paņēma iekštelpās, jo ārā auksti. Tomēr ratiņos sunim nav īstā vieta, jo tur tiek glabātas pārtikas preces.”

Ramona ir skarba: “Tas ir nehigiēniski un pretīgi. Vairs gandrīz nespēju paņemt nevienu groziņu vai ratus – dažreiz krāmēju visu tieši savos maisos.”

Anna uzsver, ka problēmas pamatā ir infrastruktūra: “Ja veikalos būtu speciāli groziņi dzīvniekiem, šādas situācijas notiktu daudz retāk. Tagad katrs saimnieks dara, kā grib.”

Kā domā citi?

LA.LV jau iepriekš vēstījām par gadījumu, kad vīrietim tika liegta ieeja veikalā “IKEA”, jo rokās bija mazs suns.

Toreiz radušos situāciju komentēja arī iesaistītais veikals, atklājot iemeslus, kāpēc dzīvnieku klātbūtne veikalā nebija vēlama. Pārstāvji norādīja, ka pirmkārt veikalā darbojas atvērta tipa zviedru restorāns, tāpēc īpaši svarīgi ir nodrošināt augstākos higiēnas standartus. Tāpat mājdzīvnieki var radīt neērtības darbiniekiem vai citiem apmeklētājiem, piemēram, cilvēkiem ar alerģijām.

Veikals arī uzsvēra – viņi vienmēr laipni uzņem servisa suņus, kas pavada personas ar invaliditāti.

LA.LV lūdza komentāru arī “Maxima” pārstāvjiem, lai skaidrotu situāciju.

“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule skaidro, ka, lai sniegtu “Maxima” veikalu klientiem ērtu iepirkšanās pieredzi, veikalu apmeklētājiem ir iespēja novietot savus pirkumus iepirkumu ratiņos vai groziņos, kuri regulāri tiek apsekoti un uzturēti kārtībā.

Rūpējoties par pārtikas produktu drošību un higiēnu, suņu ievietošana iepirkumu ratos nav pieļaujama.

Viņa atzīst, ka reizēm ir situācijas, ka klientu mazie suņi tiek likti iepirkuma ratiņos, taču šādos gadījumos veikala darbinieki pēc iespējas aicina mazos suņus ņemt rokās, jo iepirkuma ratiņi nav paredzēti suņu pārvadāšanai.

Lai nodrošinātu iepirkumu ratiņu un grozu tīrību, mūsu darbinieki katru dienu veic to dezinficēšanu un mazgāšanu, tādējādi nodrošinot nepieciešamās higiēnas prasībās.

“Vienlaikus aicinām arī mūsu klientus izmantot iepirkumu ratiņus tam paredzētajam nolūkam, lai iepirkšanās būtu patīkama gan pašiem, gan citiem veikala apmeklētājiem,” piebilst komunikācijas vadītāja.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai tev šķiet pieņemami, ka dzīvnieki tiek ņemti līdzi uz pārtikas veikaliem?

  • Jā, ja saimnieks rūpējas un suns netraucē citiem
  • Nē, dzīvniekiem nav vietas pārtikas veikalā
  • Atkarīgs no situācijas
  • Man vienalga
Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.