Aizvien biežāk veikalos var redzēt suņu saimniekus, kas līdzi paņem savus četrkājainos draugus. Lai gan dažos veikalos joprojām kategoriski nepieļauj dzīvnieku klātbūtni, arvien vairāk tirdzniecības vietu savas durvis atver arī četrkājainajiem “klientiem”. Sabiedrības viedoklis par šo praksi gan ir dalīts, un diskusijas nereti kļūst karstas.
Sociālo mediju platformā “X” publicēta fotogrāfija, kurā suns atrodas veikala “Maxima” iepirkuma ratiņos. Inesei šī aina radījusi satraukumu: “Nez tas ir normāli, ja pārtikas ratos brauc suņi?”
Rita komentāru sadaļā raksta: “Nav normāli. Pamēģini kādam aizrādīt – uzreiz tiek uztaisīts, ka esi vardarbīgs pret dzīvniekiem.”
Kārlis mēģina atrast kompromisu: “Sunītis ir mīļš, droši vien saimnieks paņēma iekštelpās, jo ārā auksti. Tomēr ratiņos sunim nav īstā vieta, jo tur tiek glabātas pārtikas preces.”
Ramona ir skarba: “Tas ir nehigiēniski un pretīgi. Vairs gandrīz nespēju paņemt nevienu groziņu vai ratus – dažreiz krāmēju visu tieši savos maisos.”
Kā domā citi?
LA.LV jau iepriekš vēstījām par gadījumu, kad vīrietim tika liegta ieeja veikalā “IKEA”, jo rokās bija mazs suns.
Toreiz radušos situāciju komentēja arī iesaistītais veikals, atklājot iemeslus, kāpēc dzīvnieku klātbūtne veikalā nebija vēlama. Pārstāvji norādīja, ka pirmkārt veikalā darbojas atvērta tipa zviedru restorāns, tāpēc īpaši svarīgi ir nodrošināt augstākos higiēnas standartus. Tāpat mājdzīvnieki var radīt neērtības darbiniekiem vai citiem apmeklētājiem, piemēram, cilvēkiem ar alerģijām.
Veikals arī uzsvēra – viņi vienmēr laipni uzņem servisa suņus, kas pavada personas ar invaliditāti.
LA.LV lūdza komentāru arī “Maxima” pārstāvjiem, lai skaidrotu situāciju.
“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule skaidro, ka, lai sniegtu “Maxima” veikalu klientiem ērtu iepirkšanās pieredzi, veikalu apmeklētājiem ir iespēja novietot savus pirkumus iepirkumu ratiņos vai groziņos, kuri regulāri tiek apsekoti un uzturēti kārtībā.
Viņa atzīst, ka reizēm ir situācijas, ka klientu mazie suņi tiek likti iepirkuma ratiņos, taču šādos gadījumos veikala darbinieki pēc iespējas aicina mazos suņus ņemt rokās, jo iepirkuma ratiņi nav paredzēti suņu pārvadāšanai.
“Vienlaikus aicinām arī mūsu klientus izmantot iepirkumu ratiņus tam paredzētajam nolūkam, lai iepirkšanās būtu patīkama gan pašiem, gan citiem veikala apmeklētājiem,” piebilst komunikācijas vadītāja.
