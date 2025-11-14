“Es tur nekāptu!” Tas, uz kā atstutēta daļa no Liepājas panorāmas rata konstrukcijas, raisa jautājumus par tā drošību 0
Liepājā, Kuršu laukuma stāvlaukuma teritorijā, uzstādīts pārvietojamais panorāmas rats, kas darbosies līdz pat nākamā gada janvāra sākumam. Tomēr kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” publicējusi fotogrāfiju ar šo panorāmas ratu, kas raisa diskusijas par atrakcijas drošību. Viņa norāda uz šķietami neierastu un visai nedrošu konstrukcijas balstīšanas risinājumu.
Fotoattēlā redzams, ka viens no panorāmas rata balstiem tiek atbalstīts uz trīs ķieģeļiem. Publicētajiem attēliem sieviete pievienojusi jautājumu: “Cik šis ir drošs?”
Arī komentāros cilvēki pauž bažas par konstrukcijas drošību. Ainars uzsver, ka šādā panorāmas ratā, kuram daļa konstrukcijas balstīta uz trīs ķieģeļiem, viņš nekāptu. Vēl kāds lietotājs norāda, ka viss būs labi, tikai atkalas laikā vajadzētu rast citu risinājumu.
Taču vel kāds norāda: “Tur viss pēc fen-šui, tik pārbaudīt – spārdīt nevajag.” Cita sieviete norāda, ka nav obligāti jāapmeklē panorāmas rats, ja tas nepatīk.
Kā vēsta www.liepajniekiem.lv Liepājā, Kuršu laukuma maksas autostāvvietas teritorijā, Peldu un Malkas ielu stūrī, nepilnus divus mēnešus darbosies 29 metrus augsts pārvietojamais panorāmas rats, apstiprina Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.
Šo un citas atrakcijas gada izskaņas svētkos Liepājā piedāvās Krāslavas novadā reģistrētais SIA “Electro Taxi”.
Iesniegums saskaņots ar Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju.
D. Jēriņš stāsta, ka atrakcijām tika piedāvātas vairākas vietas pilsētā, un Kuršu laukuma autostāvvieta izraudzīta kā piemērotākā alternatīva.
Paredzēts, ka panorāmas rats, kā arī bērnu karuseļi un “trušu valstība” autostāvvietas teritorijā darbosies no 15. novembra līdz 4. janvārim.
Uzņēmums noslēdzis līgumu ar SIA “Liepājas autostāvvietas” par teritorijas izmantošanu, apņemoties segt šajā laikā negūtos ieņēmumus.