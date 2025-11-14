Ekrānuzņēmums no “Threads” – giga_stamos

13:43, 14. novembris 2025
Novembrī (patiesībā gan tā tam vajadzētu būt visos gada mēnešos) īpaši gribas atbalstīt vietējos ražotājus, sildot mūsu pašu ekonomiku. Iespējams, kāds mums gribēs ko pārmest par reklāmu šajā rakstā, taču patiesībā vēlamies vien padalīties ar kādu labu jaunumu, par ko pamanām jūsmojam cilvēkus soctīklos. Varbūt noder maltītei kādai no brīvdienām?

Kokteilis
Sajūsma, ko pamanījām, ir par “Spilvas” ražoto jauno tomāto mērci, kas domāta medus cālim.

Lietotāja @giga_stamos soctīklā “Threads” raksta: “Starp citu, “Spilvai” tagad ir jauna tomātu mērce – medus cālim. Vajag nomēģināt nost. Nopirku filejas, sataisīju Gan bei stiliņā. Garšīga! Man riktīgi patīk.”

Kā liecina “Spilvas” izplatītā ziņa, jaunā mērce ļauj viegli un ātri pagatavot vienu no iecienītākajiem maltīšu ēdieniem, saglabājot autentisku garšu, sabalansētu salduma un pikantuma niansi, kā arī zīmolam raksturīgo garšu. “Medus cālis” mērce palīdz ietaupīt pavadīto laiku virtuvē, vienlaikus nodrošinot garantēti gardu rezultātu – tieši tādu, kādu iecienījušas daudz mājsaimniecības.

Mērce ir pieejama iecienītajā “Spilva” tomātu mērču burciņā, kas kļuvusi par vienu no zīmola atpazīstamības simboliem, un etiķetes dizains veidots, balstoties uz tomātu mērču kategorijas vizuālo identitāti. Uz iepakojuma pieejams arī QR kods un, to noskenējot, ir iespēja noskatīties receptes ideju ar praktisku iedvesmu ēdiena pagatavošanai. Tas padara produkta lietošanu vēl ērtāku un palīdz viegli radīt garšīgu maltīti arī aizņemtākajās ikdienas dienās.

Ko saka citi?

Kāds iesaka, kā labāk pagatavot pašu vistu: “Pirmkārt, filejas gabaliņi jāapvārta kartupeļu cietē, kuru vēlams vēl sajaukt ar olas baltumu. Un tikai tad cept lielā eļļas daudzumā.”

Pati ieraksta autore arī dalījusies ar detalizētāku recepti: “Nopirku 1 kg vistas filejas, sagriezu strēmelītēs, aplēju ar soju, atļāvu ievilkties, pārbēru ar kartupeļu cieti, samaisīju, ciete tik- lai gabaliņi vairāk, savā starpā, nelīp kopā. Sakarsēju pannu ar padaudz eļļas. Kārtoju uz pannas ar atstarpītēm, tāpēc sanāk cept vairākos piegājienos, nosusinu uz papīra dvieļiem, lieku malā. Tad pannā apcepu sīpolus un papriku, pielieku vistu, uzleju mērci, mērcei pievienoju ēdamkaroti medus un sezama sēkliņas.”

Ieva saka, ka var vēl vienkāršāk: “Man arī garšo šī jaunā mērce, ir pat labi, ja vienkārši aplej ar to ceptu vistiņu.”

Uldim ir kāds sirsnīgs joks par mērcēm: “Man meita nesen atklāja “noslēpumu”.
-Tēti, es zinu, kur mums pazūd tās garšīgās mērces! Mamma viņas liek klāt gaļai, kad gatavo..”

Linita saka paldies par ideju: “Oooooo, paldies par ideju, noteikti jāpamēgina. Visu jau nevar zināt un katru burku plauktā iznēģināt. Tāpēc paldies!”

LA.LV Aptauja

Vai jau nobaudīji šo jauno mērcīti?

  • Jā, ir lieliska
  • Jā, man negaršoja
  • Vēl ne, bet tagad gribu
  • Nav aktuāli

