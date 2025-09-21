Esi uzmanīgs ar kārdinājumiem! Nedēļas horoskops no 22. līdz 28. septembrim 0
Auns
Tev ieteicams piebremzēt savu degsmi un uzmanīgāk pievērsties darba projektiem. Pārlieku liela steiga var novest pie nopietniem finansiāliem zaudējumiem. Labāk visu izdarīt kvalitatīvi, nekā ātri un pavirši. Nedēļas otrajā pusē iespējama slēpta pretestība pret taviem plāniem. Ieteicams apspriesties ar kolēģiem, draugiem un ģimenes locekļiem. Piektdien var notikt negaidīts pavērsiens, kas ietekmēs tavu nākotni. Lai šī ietekme būtu pozitīva, būs jāpieliek maksimālas pūles.
Vērsis
Šonedēļ strauji pieaugs kontaktu skaits, pār tevi var gāzties informācijas lavīna. Tas var novest pie tā, ka kļūdaini uzticēsies vai, tieši pretēji, būsi pārlieku aizdomīgs. Jāatrod zelta vidusceļš. Pirmdien, visticamāk, nāksies pieņemt ļoti svarīgu lēmumu. Ceturtdien tev prātā var ienākt jaunas un oriģinālas idejas, tāpēc būs īstais brīdis radošam darbam — rutīna var pagaidīt. Brīvdienās centies atbrīvoties no visa liekā un nevajadzīgā.
Dvīņi
Šonedēļ neierobežo sevi komunikācijā — tas nāks tev tikai par labu. Daudziem šīs zīmes pārstāvjiem var notikt negaidītas pārmaiņas darbā un personīgajā dzīvē ar patīkamām sekām. Pirmdiena un trešdiena var būt neparedzamas, taču, ja pieliksi zināmas pūles, viss var izvērsties ļoti veiksmīgi. Ceturtdien veiksme var uzsmaidīt tiem, kas darbojas radošajās nozarēs. Nedēļas nogalē sagaidi labas ziņas.
Vēzis
Nedēļas sākumā labāk atturies no iniciatīvas un ideju izteikšanas — ceturtdien tās uzklausīs ar lielāku atsaucību. Nedēļas beigās bērni var sākt izvirzīt savas prasības — un jo vecāki viņi būs, jo vairāk šo prasību var būt. Tev nāksies pārskatīt dažus savus principus un mainīt skatījumu uz apkārtējo pasauli. Toties brīvdienās jutīsi, ka lielākā daļa rūpju ir pazudušas.
Lauva
Šonedēļ no tevis var prasīt izlēmīgu un aktīvu rīcību, it īpaši darba jautājumos. Tavam prātam un vēlmei mācīties būs būtiska nozīme profesionālajā izaugsmē. Nedēļas beigās ieteicams izbraukt ārpus pilsētas vai doties nelielā ceļojumā, lai atpūstos un atgūtu spēkus. Biežāk meklē kompromisus — un tu bez lielām pūlēm kļūsi par kompānijas dvēseli.
Jaunava
Nedēļas sākumā uz tevi var uzgāzties daudz rūpju un nelielu, bet ne īpaši patīkamu problēmu. Taču jo vairāk neatsavtīgas palīdzības sniegsi tiem, kam tā nepieciešama, jo pozitīvākas pārmaiņas notiks tavā dzīvē. Sākot no trešdienas, nepalaid garām neko svarīgu un rūpīgi plāno savu darbu. Līdz vēlamajam rezultātam ir palicis pavisam nedaudz, tāpēc saglabā fokusu un pievērsies vissvarīgākajiem uzdevumiem. Piektdiena ir ideāla diena randiņam vai tikšanās reizei ar draugiem. Brīvdienās vislabāk būtu pavadīt laiku dabā.
Svari
Tev vajadzētu pievērst īpašu uzmanību finanšu jautājumiem un paskatīties, kas tev ir līdzās — dāsni cilvēki vai skopuļi. Tavā ceļā var parādīties šķēršļi, bet draugi palīdzēs tos pārvarēt. Tu sajutīsi, ka esi nonācis jaunā attīstības līmenī. Izmanto savu spēju komunicēt un atjautību, uzticies intuīcijai. Nav izslēgts, ka šonedēļ tevi gaida satriecošs romāns un patīkamas pārmaiņas personīgajā dzīvē.
Skorpions
Tev nepieciešams ielūkoties sevī un analizēt esošo situāciju. Dažkārt ir vērts pat stabilajā ikdienas ritmā ieviest nedaudz haosa — dzīve kļūs interesantāka. Darbā tevi gaida atzinība, cieņa un sapratne. Pie tevis pēc padoma vai palīdzības var vērsties gan kolēģi, gan vadība. Palīdzi, cik spēsi, bet neuzņemies pārāk smagu nastu. Tuvākie cilvēki tagad īpaši gaida tavu uzmanību.
Strēlnieks
Labs laiks, lai apkopotu rezultātus, iegādātos dāvanas, nokārtotu parādus — iespējams, pat priekšlaicīgi atmaksātu kredītu. Nepieļauj, ka tevi pārmērīgi iesaista citu problēmās — vispirms atrisini savējās. Sestdien pavadi laiku draugu lokā vai patīkamā kompānijā. Centies būt reālists un neuzstādi pārāk augstas prasības tuvajiem.
Mežāzis
Šonedēļ darbā un ikdienā tu spēsi labi organizēt apkārtējos savu mērķu sasniegšanai. Ja saņemsi piedāvājumu mainīt darba vietu, īpaši otrdien, nesteidzies ar lēmumu — rūpīgi pārdomā, vai tas tev patiešām ir nepieciešams. Atceries — tu šobrīd esi stiprā pozīcijā un spēj daudz paveikt. Neļauj citiem uzspiest savu gribu — svarīgu lēmumu labāk atlikt līdz ceturtdienai, lai tev būtu laiks apdomāt visu rūpīgi.
Ūdensvīrs
Nedēļa piemērota tam, lai izvērtētu paveikto, arī darba atskaišu sagatavošanai. Šobrīd nav vēlams eksperimentēt — labāk rīkoties ar pārbaudītām metodēm. Ja plāno veidot jaunu sadarbību, pagaidām to atliec — lietderīgāk izmantot esošās saites. Tava sabiedriskuma izjūta un dzīvesprieks lieliski noderēs arī privātajā dzīvē.
Zivis
Zvaigznes vēsta, ka veiksme ir tev līdzās un gatava smaidīt. Priekšā paveras jauni apvāršņi. Tu varēsi izvirzīt jaunus mērķus, izstrādāt perspektīvus plānus un iegūt uzticamus sadarbības partnerus. Taču, piepildot savus sapņus, neaizmirsti — nedrīkst akli sekot savām vēlmēm, jo tās var aizvest nepareizā virzienā. Esi uzmanīgs ar kārdinājumiem, kas tevi šonedēļ var gaidīt uz katra soļa.