Vecgada koncertos “Tā, lūk, griežas dzīves rats!” – smiekli, nedaudz melanholijas un populāras Maestro dziesmas 0
27.decembrī VEF Kultūras pilī izskanēs pirmais koncerts “Tā, lūk, griežas dzīves rats!”, uz kuru aicina populārie dziedošie aktieri Elīna Vāne, Erika Eglija-Grāvele, Gints Grāvelis, Imants Strads un Artis Robežnieks, kurš tieši gadumijā svin dzimšanas dienu. Par muzikālo pavadījumu koncertos rūpēsies mūziķu grupa Valda Zilvera vadībā. Svētku koncerti skanēs arī Mārupē, Kuldīgā un Cēsīs.
“Ar pozitīvām atmiņām atskatīsimies uz aizvadītā gada notikumiem un cilvēkiem, pavadīsim 2025.gadu ar pazīstamām dziesmām, humoru un prieku,” aicina koncerta rīkotāji un atklāj, ka koncertos skanēs gan Maestro Raimonda Paula dziesmas “Ziemeļblāzmas romance”, “Kerijas dziesma”, “Old Vāverlī” no izrādes “Šerloks Holmss”, “Tā, lūk, griežas dzīves rats”, “Disnejlenda”, “Pelnrušķīte” un citi pazīstami un iemīļoti skaņdarbi.
Aicinot uz koncertiem, Dailes teātra aktieris Imants Strads saka: “Īsajā nedēļā pēc Ziemassvētkiem un pirms gadumijas sildīsim jūsu sirdis ar programmu, kur katrs atradīs sev atbilstošo – gan melanholiju, gan smieklus, gan nopietni nenopietno, gan mīļas un varbūt nedaudz piemirstas, bet ne mazāk mīļas dziesmas!”, savukārt Erika Eglija-Grāvele piebilst: “Šī būs laba iespēja lieliskā kompānijā, viegli ar humoru par dzīvi un tautā iemīļotajām latviešu komponistu dziesmām priecīgi pavadīt veco un sagaidīt jauno gadu!”
Gadumijas koncerti “Tā, lūk, griežas dzīves rats!” notiks:
- 27.decembrī plkst.16 un 19 VEF Kultūras pilī
- 28.decembrī plkst.18 Mārupes Kultūras namā
- 29.decembrī plkst.19 Kuldīgas Kultūras centrā
- 30.decembrī plkst.19 Cēsīs, CATA Kultūras namā
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.