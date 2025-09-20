Foto: Unsplash

Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens 0

14:31, 20. septembris 2025
Saikni starp noteiktiem akmeņiem un gada mēnešiem pirmo reizi saskatīja kristiešu zinātnieki 5. gadsimtā. Pamats tam bija Bībelē aprakstītais Ārona krūšu vairogs –  priestera svētā tērpa elements, kas bija rotāts ar divpadsmit akmeņiem.

Zinātnieki uzskatīja, ka katram akmenim piemīt īpašs spēks, kas atbilst noteiktam mēnesim un zodiaka zīmei.

Sākumā ticīgie katru mēnesi valkāja atšķirīgu akmeni, jo uzskatīja, ka katram no tiem piemīt savs, unikāls spēks.

Laika gaitā šī tradīcija mainījās, līdz par vispārpieņemtu normu kļuva visa gada garumā nēsāt to akmeni, kas saistīts ar paša dzimšanas mēnesi.

Gadsimtiem ilgi pastāvēja domstarpības par to, kurš akmens kuram mēnesim atbilst.

Šis jautājums tika daļēji atrisināts 1912. gadā, kad tā laika pasta pasūtījumu kataloga uzņēmums “Sears” publicēja tā dēvēto  “oficiālo” dzimšanas akmeņu  sarakstu.

Šis saraksts kļuva par visplašāk pieņemto un ar nelielām izmaiņām ir saglabājies līdz mūsdienām.

Dzimšanas akmeņi un to nozīme:

