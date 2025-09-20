Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens 0
Saikni starp noteiktiem akmeņiem un gada mēnešiem pirmo reizi saskatīja kristiešu zinātnieki 5. gadsimtā. Pamats tam bija Bībelē aprakstītais Ārona krūšu vairogs – priestera svētā tērpa elements, kas bija rotāts ar divpadsmit akmeņiem.
Sākumā ticīgie katru mēnesi valkāja atšķirīgu akmeni, jo uzskatīja, ka katram no tiem piemīt savs, unikāls spēks.
Laika gaitā šī tradīcija mainījās, līdz par vispārpieņemtu normu kļuva visa gada garumā nēsāt to akmeni, kas saistīts ar paša dzimšanas mēnesi.
Šis jautājums tika daļēji atrisināts 1912. gadā, kad tā laika pasta pasūtījumu kataloga uzņēmums “Sears” publicēja tā dēvēto “oficiālo” dzimšanas akmeņu sarakstu.
Šis saraksts kļuva par visplašāk pieņemto un ar nelielām izmaiņām ir saglabājies līdz mūsdienām.
Dzimšanas akmeņi un to nozīme: