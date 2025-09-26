Foto: ekrānuzņēmums no Lrytas.lt.

Pēc nesen publicētā video, kurā kultūras ministrs Ignotas Adomavičs dejo burbuļvannā, vēl viens video ir izraisījis jautājumus interneta lietotāju vidū, raksta lrytas.lt

Sakals Čumačenko, kurš kļuva slavens raidījumā “Lietuvas Balss”, augustā publicēja paša ministra ierakstu, kas izraisīja pretrunīgas sajūtas sociālo mediju lietotāju vidū.

“Es vēlos jums parādīt vienu no viņa nesenajiem ierakstiem Instagram, kam vajadzētu jūs ieinteresēt un ļaut jums saprast, kur viņš ir nonācis. Ļaut jums saprast, kur atrodas viņa intereses, kas viņu interesē kā personību. Pirms trim nedēļām viņš publicēja šo ierakstu, kurā bija iekļauta viņa fotogrāfija ar bijušo klasi.

Viņš rakstīja: “Interesanti, ņemot vērā šodienas kontekstu.”

Es turpināšu lasīt atbilstoši situācijai: “Es domāju, kā šodienas kontekstā izskatītos Čurļonu vasaras ekskursija uz Sanktpēterburgu. Vai arī jums, tāpat kā visiem pārējiem, laimīgajiem un smaidīgajiem, būs iespēja kādā dzīves brīdī apmeklēt Ermitāžu? Es noteikti iesaku. Ermitāžā vienmēr var atrast labus būvmateriālus. Lūgšanu roku emocijzīme.”

Lai izbeigtu šo murgu, es uzlieku “Lūgšanu roku emocijzīmi”. Kultūras ministrs patiesi interesējas par to, kā tagad izskatītos ceļojums uz Krieviju, uz Sanktpēterburgu.

“Kā mēs šodienas kontekstā piedzīvotu šo vietu, piedzīvotu šo kultūru? Vai jums vēl kaut kas jāsaka?” sacīja Čumačenko.

Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram
