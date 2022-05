Tiesas process starp Amberu Hērdu un Džoniju Depu turpinās

FOTO. Ambera Hērda tiesā atzinusies, ka tomēr neziedoja labdarībai 7 miljonus, ko saņēma no Depa, bet pie tā vainīgs esot tieši viņš







Pirms dažām dienām Augstākajā tiesā Virdžīnijā (ASV) noritējusi kārtējā tiesas sēde starp Holivudas aktieri Džoniju Depu un viņa bijuši sievu, aktrisi Amberu Hērdu.

Šis tiesas process šobrīd ir viens no “skaļākajiem” procesiem vēsturē, kurā iesaistītas slavenības. Pēc kārtējās lietu uzklausīšanas tiesas zālē, kļuvuši zināmi daži interesanti fakti.

Tā, piemēram, Ambera Hērda atzinusies, ka agrāk tiesā bija sniegusi nepatiesu informāciju un nav labdarībai ziedojusi to naudas summu, ko saņēma no Džonija Depa kā kompensāciju pēc abu šķiršanās 2016.gadā. Tolaik laulības šķiršanas procesa laikā tika nolemts, ka Džonijam Depam bijušajai sievai jāizmaksā 7 miljoni ASV dolāru un tas jāizdara laikā no 2016. līdz 2018.gadam. Viņš to arī izdarīja. Savukārt Ambera tolaik solīja, ka visu šo naudu ziedos labdarībai.

Taču tagad, šajā tiesas sēdē, aktrise tomēr paziņoja, ka tieši Deps esot vainīgs pie tā, ka viņa neesot varējusi šo naudu pārskaitīt labdarībai. Un viss esot tikai tāpēc, ka aktieris nerimstoties un turpinot ar viņu tiesāties.

Atgādināsim, ka Deps savu bijušo sievu iesūdzēja tiesā pēc tam, kad viņa britu izdevumam “Sun” bija sniegusi interviju par to, ka viņš esot vardarbīgi izturējies pret viņu un vairākkārt kopdzīves laikā viņu esot piekāvis. Deps šos apvainojumus noliedz un pieprasa tagad no Amberas 50 miljonus ASV dolāru kā kompensāciju par šiem apmelojumiem.

“Es nevarēju šo naudu ziedot, jo Džonijs mani iesūdzēja tiesā 2019.gadā. Bet es joprojām esmu cerību pilna, ka izpildīšu savu solījumu, taču, lai tas notiktu, viņam ar mani ir jābeidz tiesāties,” – tiesā sacīja aktrise.

7 miljonus dolāru 2016.gadā viņa solīja pārskaitīt labdarībai, sadalot summu divās daļās un naudu ziedot divām organizācijām: organizācijai “ACLU” un labdarības fondam, kas rūpējas par bērnu slimnīcām Losandželosā.

Kā jau minēts, pēc šķiršanās prāvas Ambera visus 7 miljonus solīja ziedot labdarībai, bet vēlāk Deps uzzināja, ka šo naudu viņa tomēr ir piesavinājusies: kā pierādījumu viņš tiesā uzrādīja vēstules kopiju, kurā viena no labdarības organizācijām vaicā, kad aktrise Ambera Hērda plāno pārskaitīt solīto ziedojumu.

Tiesā labdarības organizācijas pārstāvis arī liecināja, ka aktrises solītie 3,5 miljoni dolāru (otru pusi naudas viņa vēlējusies ziedot citai organizācijai), tā arī neesot tikuši pārskaitīti. Organizācijas pārstāvis paziņoja, ka kopumā no Hērdas vārda esot saņemti 1,3 miljoni dolāru, no kuriem 500 000 dolāru tikuši ziedoti ne no viņas pašas, bet no “viņas vārda”, savukārt 100 000 dolāru ziedojis pats Džonijs Deps, bet 500 000 fonds bija saņēmis no miljardiera Īlona Maska, ar kuru Hērdai kādu laiku bija romantiskas attiecības pēc šķiršanās no Depa.

Tiesas sēdē aktrise nokomentēja arī kādu citu epizodi no kopdzīves ar Džoniju Depu, noraidot apvainojumus par to, ka viņa būtu vainojama tajā, ka laulātā pāra gultu kāds bija saķēzījis un tajā mājkalpotāja atrada fekālijas. Viņa arī nofotografēja nepatīkamo pārsteigumu toreiz un nosūtīja šos attēlus savam darba devējam – Džonijam Depam uz mobilo telefonu.

Deps uzskata, ka to aiz atriebības izdarījusi vai nu pati Ambera vai kāds no viņas mīļākajiem, jo viņa, kā viņš apgalvo, bijusi viņam arī neuzticīga.

Vēlāk tiesā šo nepatīkamo incidentu atcerējās arī viens no Depa miesassargiem, kurš teica, ka vēlāk Hērda viņam šajā nodarījumā atzinās. Tomēr pirms tam aktrise taisnojās, ka pie visa vainīgs esot suns – Jorkšīras šķirnes terjers, kuram bieži esot bijušas problēmas ar zarnu darbību.

Lai arī Deps un Ambera tiesā tikušies jau vairākas reizes, žurnālisti pamanījuši kādu interesantu lietu – Džonijs Deps ne reizi nav paskatījies uz Amberu. Kā izrādās, tam ir savs izskaidrojums. Džonijs Deps 2016.gadā pēc šķiršanās no viņas esot pateicis, ka viņa vairs nekad nevarēs ieskatīties viņam acīs. Hērda gan apgalvo, ka neko tamlīdzīgu neatceroties. Tomēr tiesai esot pieejams kāds audio ieraksts no 2016.gada, no viesnīcas numuriņa Sanfrancisko. Ambera tajā saka: “Lūdzu, es tikai gribu tevi apķert un atsveicināties.” Uz ko Deps atbild: “Es tev vairs neesmu nekas. Un tu vairs nekad neieskatīsies man acīs.”

Tiesa starp bijušajiem laulātajiem – Džoniju Depu un Amberu Hērdu notiek Virdžīnijas štatā jau no šī gada aprīļa.

Video ieraksts no pēdējās tiesas sēdes starp Amberu Hērdu un Džoniju Depu: