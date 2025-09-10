Studenti krāj naudu izglītībai, bet rektors patvaļīgi notriec vairāk nekā 60 tūkstošus eiro no universitātes finansēm 0
Apelācijas instances tiesa bijušo Latvijas Universitātes (LU) rektoru Indriķi Muižnieku atzinusi par vainīgu dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā saistībā ar pabalstu nelikumīgu izmaksu no darba aizejošajiem augstskolas darbiniekiem un sodījusi ar naudas sodu, informē prokuratūra.
Vidzemes apgabaltiesa, izskatot prokurora apelācijas protestu, lēma atcelt Rīgas pilsētas tiesas 2024.gada 13.maija attaisnojošu spriedumu.
Apgabaltiesa Muižniekam piemēroja sodu 35 minimālo mēnešalgu jeb 25 900 eiro apmērā, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz diviem gadiem.
Pēc pilna nolēmuma sagatavošanas desmit dienu laikā to varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
Muižnieka amatpersonas deklarācija liecina, ka viņa ienākumi 2024.gadā pārsnieguši 109 000 eiro. Tostarp algā LU viņam izmaksājusi 76 948 eiro, bet pensija sasniedza 30 602 eiro. Viņš saņēmis algu arī Latvijas Zinātņu akadēmijā un LU Paula Stradiņa medicīnas koledžā, kā arī citus ienākumus.
Bijušais rektors ir uzkrājis 85 000 eiro, bet viņa parādsaistības pagājušā gada nogalē bijušas 15 000 eiro.
Kā ziņots, iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā Muižnieku attaisnoja.
Prokurors lūdza atzīt Muižnieku par vainīgu dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanā un piemērot 31 000 eiro sodu, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz diviem gadiem.
Pret Muižnieku sāktās lietas pamatā ir ar vairākiem darbiniekiem panāktā vienošanās par viņu profesionālās darbības ierobežojumu pēc darba attiecību izbeigšanas ar LU. Prokuratūra uzskata, ka rektors pārkāpis likumu, slēdzot šādu vienošanos, bet Muižnieks ir pārliecināts, ka darbojies likumīgi un augstskolas interesēs.
Saskaņā ar apsūdzību LU rektors 2019.gadā ar četriem darbiniekiem noslēdza vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pušu vienošanās. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, atlaišanas pabalstu var izmaksāt 70% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša vidējās izpeļņas, taču LU rektors katram no šiem darbiniekiem apņēmās izmaksāt atlaišanas kompensāciju četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.
Tādējādi LU rektors, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, ar ko viņam piešķirtas ekskluzīvas tiesības vienpersoniski pieņemt lēmumus par līgumu un vienošanās slēgšanu, tīši izšķērdēja LU finanšu līdzekļus, nodarot tai materiālos zaudējumus 63 379 eiro, uzskata prokuratūra.
Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas, var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Muižnieks iepriekš aģentūrai LETA pauda pārliecību, ka ir darbojies likumīgi un LU interesēs.
Muižnieks kā iestādes vadītājs ir vienīgā apsūdzētā persona kriminālprocesā. Amatpersonai drošības līdzekļi šajā procesā nav piemēroti.