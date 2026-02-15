Foto: Pexels

Svētdien Latvijā būs sauss un auksts laiks, bet pēcpusdienā palielināsies mākoņu daudzums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienas pirmajā pusē būs daļēji mākoņains laiks, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -7…-12 grādi, daudzviet Kurzemē -2…-6 grādi.

Galvaspilsētā dienā mākoņi mīsies ar sauli, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -6…-8 grādi.

