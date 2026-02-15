Tu domā, ka pats veikalā izvēlies produktus? Nē, ar tevi manipulē 0
Krāsas uz iepakojuma ne tikai rotā produktus un plauktus: tās manipulē ar mūsu vēlmēm. Gandrīz puse impulsa pirkumu ir tieši saistīti ar tām.
Mēs domājam, ka, dodoties iepirkties vai jau iepērkoties pārtikas veikalā, izvēlamies lietas brīvi, taču mūsu spontānākie pirkumi bieži vien seko rūpīgi atlasītai psiholoģiskai krāsu paletei.
Sejas krēma maigie, pūderainie toņi sola “tīru” ādas kopšanas pieredzi. Jaunā pārslu batoniņa košās krāsas liecina par enerģisku un veselīgu tēlu, ko taču gribam sasniegt. Grāmatu vāki ar skaistām detaļām piesaista uzmanību vēl pirms nosaukuma izlasīšanas.
Un kā ar Adventes kalendāriem, kas ietērpti sarkanā, egļu zaļā vai mirdzoši zelta krāsā, un īpaši radīti, lai pamodinātu bērnišķīgu brīnuma sajūtu?
Zem šīm rūpīgi saskaņotajām krāsām slēpjas negaidīts spēks: spēks rosināt impulsīvus pirkumus ilgi pirms saprāta parādīšanās, par to plašāk raksta portāls caminteresse.fr.