#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Scanpix/AFP/LETA

Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28

LA.LV
22:57, 15. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē šodien, 15. augustā, jau sākušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas, taču kāda žurnālista jautājums jau pamatīgi samulsinājis Kremļa vadoni.

ASV pusi sarunās pārstāv valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, bet Krievijas pusi– ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina palīgs Jurijs Ušakovs.

Kā ziņo Sky News, abi līderi, ierodoties militārajā bāzē, uz sarkanā paklāja smaidot sasveicinājās un paspieda roku viens otram. Pēc tam abi devās uz sarunu norises vietu kopā – Trampa limuzīnā.

Sarunas norisinās stingri apsargātā telpā, un šobrīd tās jau rit pilnā sparā, taču pirms tam kāds žurnālists paguva pamatīgi samulsināt Putinu ar pavisam vienkāršu jautājumu.

“Vai jūs pārtrauksiet nogalināt civiliedzīvotājus?” viņš vaicāja.

Putins uz jautājumu neatbildēja, bet gan pieskārās ausij un paraustīja plecus, nepasakot ne vārda.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
Vladimirs Putins
Tēmas
