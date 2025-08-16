Absurds. Šā gada slimniekiem izmeklējumus par valsts naudu nodrošinās tikai 2027. gadā? 0
Veidojoties rindām uz valsts apmaksātām vizītēm pie speciālistiem un uz dažādām manipulācijām, ir informācija, ka viens otrs var tikt iekļauts pat 2027. gada rindā, tā vēsta TV24 raidījums “Dienas personība”.
To apstiprina arī Jevgēņijs Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs, atzīstot, ka šobrīd, 2025. gadā, vēl tiek ārstēti un izmeklēti pacienti no 2024. gada rindas, savukārt šā gada rindas vairākās jomās tiks nodrošinātas par valsts līdzekļiem vien 2026. un 2027. gadā.
Pat neesot mediķim, grūti iedomāties, ar kādām diagnozēm var gaidīt tik ilgi rindās, taču, ja pacients netiek pie izmeklējuma tagad vai tuvākajā laikā, viņš vēršas neatliekamās palīdzības dienestā, sauc to uz mājām, tad šo pacientu aizved uz slimnīcu, kur šie izmeklējumi tomēr tiek sniegti, tā apburto apli skaidro Kalējs.
Tās ir sekas no iepriekšējo ministru lēmumiem, – no D. Pavļuta 2020. gada oktobra Covid-19 laika lēmuma atlikt vai neārstēt hroniskos pacientus, lai gan slimnīcas un speciālisti tam iebilda, brīdinot par sekām, ar kurām saskaramies tagad: “Līdz ar to šos divus gadus neārstētie pacienti ieplūst medicīnas aprūpē kā neatliekamā palīdzība vai ļoti sarežģīti pacienti.”
Tiesa, arī pirms tam bija rindas, saka Kalējs, bet tās veidojās gada beigās, un ar to sistēma tika galā.