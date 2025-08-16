#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Absurds. Šā gada slimniekiem izmeklējumus par valsts naudu nodrošinās tikai 2027. gadā? 0

LA.LV
5:54, 16. augusts 2025
Veselam Ārstēšana

Veidojoties rindām uz valsts apmaksātām vizītēm pie speciālistiem un uz dažādām manipulācijām, ir informācija, ka viens otrs var tikt iekļauts pat 2027. gada rindā, tā vēsta TV24 raidījums “Dienas personība”.

Reklāma
Reklāma
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

To apstiprina arī Jevgēņijs Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs, atzīstot, ka šobrīd, 2025. gadā, vēl tiek ārstēti un izmeklēti pacienti no 2024. gada rindas, savukārt šā gada rindas vairākās jomās tiks nodrošinātas par valsts līdzekļiem vien 2026. un 2027. gadā.

Pat neesot mediķim, grūti iedomāties, ar kādām diagnozēm var gaidīt tik ilgi rindās, taču, ja pacients netiek pie izmeklējuma tagad vai tuvākajā laikā, viņš vēršas neatliekamās palīdzības dienestā, sauc to uz mājām, tad šo pacientu aizved uz slimnīcu, kur šie izmeklējumi tomēr tiek sniegti, tā apburto apli skaidro Kalējs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!”
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
VIDEO. “Tā ir slikta zīme!” Negaidīts notikums Aglonā procesijas laikā liek ticīgajiem šausmās noelsties

Tās ir sekas no iepriekšējo ministru lēmumiem, – no D. Pavļuta 2020. gada oktobra Covid-19 laika lēmuma atlikt vai neārstēt hroniskos pacientus, lai gan slimnīcas un speciālisti tam iebilda, brīdinot par sekām, ar kurām saskaramies tagad: “Līdz ar to šos divus gadus neārstētie pacienti ieplūst medicīnas aprūpē kā neatliekamā palīdzība vai ļoti sarežģīti pacienti.”

Tiesa, arī pirms tam bija rindas, saka Kalējs, bet tās veidojās gada beigās, un ar to sistēma tika galā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Keris par pāreju uz maksas medicīnu: Var gadīties arī nomirt. Te ir runa par politisku nekaunību
Latvijā ir vieno no lielākajiem pacientu līdzmaksājumiem, darbojas princips “pērc vai mirsti”
Trauksmes zvans medicīnas sistēmai: šobrīd garas rindas ir arī uz maksas medicīnas pakalpojumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.