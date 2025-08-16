Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!” 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņš un Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc gandrīz trīs stundu ilgas samita Aļaskā nav panākuši vienošanos par Maskavas kara Ukrainā atrisināšanu, lai gan viņš tikšanos raksturoja kā “ļoti produktīvu”, tā raksta aģentūra Reuters. Iepriekš Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs telekanālam CNN sacīja, ka Putina un Trampa sarunas varētu ilgt sešas septiņas stundas, taču tās beidzās aptuveni pēc trim stundām.
“Bija ļoti, ļoti daudz punktu, par kuriem mēs vienojāmies,” Tramps sacīja kopīgajā preses konferencē ar Putinu. “Es teiktu, ka
Tramps un Putins katrs dažas minūtes runāja ar reportieriem, bet neatbildēja uz jautājumiem. Nebija skaidrs, vai sarunas ir devušas jēgpilnus soļus ceļā uz pamieru nāvējošākajā konfliktā Eiropā 80 gadu laikā.
Īsās piezīmēs Putins sacīja, ka viņš sagaida, ka Ukraina un tās Eiropas sabiedrotie pieņems ASV un Krievijas sarunu rezultātus, brīdinot viņus “nekavēt” progresu ceļā uz risinājumu. Putins paziņoja, ka Krievija ir “patiesi ieinteresēta” izbeigt karadarbību Ukrainā, taču uzsvēra, ka konflikts ir saistīts ar fundamentāliem draudiem Krievijas drošībai. “Turklāt mēs vienmēr esam uzskatījuši ukraiņu tautu par brāļu tautu, un es to esmu teicis vairākkārt,” sacīja Putins. “Lai cik dīvaini tas šajos apstākļos izklausītos, mums ir vienas saknes, un viss, kas notiek, ir traģēdija mums. Tā ir briesmīga brūce. Tāpēc mūsu valsts ir patiesi ieinteresēta to izbeigt.”
Tramps un Putins kopā ar augstākajiem ārpolitikas padomniekiem apspriedās Gaisa spēku bāzē Ankoridžā, Aļaskā, savā pirmajā tikšanās reizē kopš 2019. gada. Uz zila fona aiz viņiem bija uzdrukāts uzraksts “Tiecoties uz mieru”.
Trampa publiski paustais mērķis sarunās bija panākt karadarbības pārtraukšanu un Putina apņemšanos ātri tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zeļenski, lai vienotos par kara, kas sākās, kad Krievija 2022. gada februārī iebruka savā kaimiņvalstī, izbeigšanu.
Zeļenskis, kurš netika uzaicināts uz samitu, un viņa Eiropas sabiedrotie baidījās, ka Tramps varētu pārdot Ukrainu, iesaldējot konfliktu un atzīstot – kaut arī neformāli – Krievijas kontroli pār vienu piektdaļu Ukrainas.
Tramps centās mazināt šādas bažas, iekāpjot Air Force One lidmašīnā, sakot, ka ļaus Ukrainai izlemt par jebkādām iespējamām teritoriālām piekāpšanām. “Es neesmu šeit, lai risinātu sarunas Ukrainas vārdā, esmu šeit, lai viņus sapulcinātu pie sarunu galda,” viņš teica.