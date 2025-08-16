#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
1:42, 16. augusts 2025
Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē piektdien notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas. No amerikāņu puses sarunās piedalījās valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, no Krievijas puses – ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina palīgs Jurijs Ušakovs.

Krievijas īpašai sūtnis Kirils Dmitrijevs, kā raksta aģentūra Reuters, ziņo, ka tikšanās noritējusi “apbrīnojami labi”.
Iepriekš Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs telekanālam CNN sacīja, ka Putina un Trampa sarunas varētu ilgt sešas septiņas stundas, taču tās beidzās aptuveni pēc trim stundām, abiem līderiem meklējot izeju no nāvējošakā konflikta Eiropā pēdējo 80 gadu laikā.

Putins: sarunas notika cieņpilnā atmosfērā

Krievijas prezidents Vladimirs Putins, uzstājoties Aļaskas samitā 15. augustā, paziņoja, ka viņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu bijušas konstruktīvas un noritējušas savstarpējas cieņas gaisotnē. “Mūsu sarunas notika konstruktīvā un savstarpēji cieņpilnā atmosfērā. Tās bija ļoti pamatīgas un, manuprāt, diezgan noderīgas. Vēlos vēlreiz pateikties savam amerikāņu kolēģim par ierosmi rīkot tikšanos Aļaskā,” sacīja Putins.

Putins: Ukrainas konflikts saistīts ar “draudiem mūsu drošībai”

Putins paziņoja, ka Krievija ir “patiesi ieinteresēta” izbeigt karadarbību Ukrainā, taču uzsvēra, ka konflikts ir saistīts ar fundamentāliem draudiem Krievijas drošībai. “Turklāt mēs vienmēr esam uzskatījuši ukraiņu tautu par brāļu tautu, un es to esmu teicis vairākkārt,” sacīja Putins. “Lai cik dīvaini tas šajos apstākļos izklausītos, mums ir vienas saknes, un viss, kas notiek, ir traģēdija mums. Tā ir briesmīga brūce. Tāpēc mūsu valsts ir patiesi ieinteresēta to izbeigt.”

Putins: Jānovērš konflikta pamatcēloņi

Putins uzsvēra, ka Ukrainas drošībai jābūt nodrošinātai, taču ilgstošam un noturīgam risinājumam jānovērš visi konflikta pamatcēloņi.

