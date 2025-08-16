“Mūsu “izmirusī” Vecrīga. Nu tik briesmīgi, ka terases pilnas un pie jaunatvērtā restorāna rinda!” Viedokļi par to dalās 0
Vecrīga, Rīgas vēsturiskais centrs, vienmēr ir bijusi tūristu magnēts ar savu arhitektūru un kafejnīcām. Tomēr pēdējos gados nereti izskan apgalvojumi, ka Vecrīga kļūst arvien tukšāka un “izmirst”, jo tūristu plūsma samazinās.
X platformā šis jautājums izraisījis karstas diskusijas, kur komentētāji dalās ar pretējiem viedokļiem – vieni uzskata, ka Vecrīga joprojām ir tukša, bet citi apgalvo, ka nu tā atkal ir pilna ar dzīvību, īpaši vasarā un vakaros. Lūk, komentāru un viedokļu izlase.
Pagājušajā piektdienā, ap 23:00 cilvēku bija vēl vairāk, it īpaši Kaļķu ielā. Arī Tallinas pagalmā cilvēku pilns.
Pēc novērojumiem, jūtami palielinājies skandināvu daudzums Rīgā. Un vairāki izskatās, ka šeit dzīvo.
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 11, 2025
Tie kuri saka, ka Vecrīga ir izmirusi vienkārši uz Vecrīgu neiet.
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 11, 2025
Bildēs izskatās šķidrāk, nekā ir realitātē.
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 11, 2025
Tieši tāpat bija maijā, jūnijā un jūlijā un būs arī septembrī.
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 11, 2025
Ak, šī pēc kara izmirusī pilsēta. Nav kauns runāt muļķības?
P.s. pievērs uzmanību ietvēm. pic.twitter.com/goX3OcDWlw
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 11, 2025
Vietējie vairāk izvēlas pavadīt laiku ārpus Vecrīgas.
— Jānis of Latvia🇱🇻 (@Latvia_Based) August 12, 2025
Jūlijā un augustā centrālās Vecrīgas ielas ir ok. Bet tas arī viss. Jau pēc pāris mēnešiem tur svilpos vējš.
— Agnese Strautiņa (@A_Strautina) August 12, 2025