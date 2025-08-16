#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
17:49, 15. augusts 2025
Vecrīga, Rīgas vēsturiskais centrs, vienmēr ir bijusi tūristu magnēts ar savu arhitektūru un kafejnīcām. Tomēr pēdējos gados nereti izskan apgalvojumi, ka Vecrīga kļūst arvien tukšāka un “izmirst”, jo tūristu plūsma samazinās.

X platformā šis jautājums izraisījis karstas diskusijas, kur komentētāji dalās ar pretējiem viedokļiem – vieni uzskata, ka Vecrīga joprojām ir tukša, bet citi apgalvo, ka nu tā atkal ir pilna ar dzīvību, īpaši vasarā un vakaros. Lūk, komentāru un viedokļu izlase.

