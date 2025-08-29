FOTO. Krāšņi, eleganti un vulgāri: košākās kleitas uz Venēcijas filmu festivāla sarkanā paklāja 0
82. Venēcijas Starptautiskais kinofestivāls ir oficiāli atklāts, pārvēršot Lido salu par mirdzošu skatuvi, kur satiekas kino un augstā mode.
No 27. augusta līdz 6. septembrim šie ikgadējie svētki sola ne tikai dažu no šī gada visvairāk gaidīto filmu pirmizrādēm, bet arī vienu no iespaidīgākajiem sarkanajiem paklājiem modes kalendārā.
Pasākumu organizē La Biennale di Venezia, un šī gada programma ir bagāta ar pirmizrādēm – sākot no Paolo Sorrentīno “La Grazia” līdz gaidāmajām Noa Baumbaha, Jorga Lantimosa, Lūkas Gvadanjīno, Giljermo del Toro un Sofijas Kopolas filmām.
Tomēr, pirms gaismas nodziest kinoteātros, visas acis ir vērstas sarkanajam paklājam, uz kura dāmas izrāda savus krāšņos tērpus!
No Keitas Blanšetas spožās Armani Privé kleitas līdz Emmas Stounas arhitektoniski iespaidīgajam Louis Vuitton tērpam – kā lai novērtē, kurš visskaistākais?