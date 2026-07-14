FOTO. “Šis būs leģendāri!” Kārtējais divdomīgais “Bez Tabu” titrs nonāk latviešu uzmanības epicentrā 0
TV skatītājus un sociālo tīklu lietotājus kārtējo reizi līdz asarām sasmīdinājis (vai tieši pretēji – licis sašutumā ieplest acis) titrs no TV3 raidījumā “Bez Tabu”.
Platformā “Threads” publicētajā ekrānšāviņā redzama kāda kundze vārdā Elga, bet zem viņas vārda lasāms visai divdomīgs titrs: “NEDRĀŽAS”. Nezinot sižeta kontekstu, tas izskatās visai neveikli.
Kā jau ierasts, Latvijas publiskajā telpā reti kas paliek nepamanīts. Komentētāji ātri vien vien sākuši apspriest redzēto.
“Sižets saistībā ar stāvdrāžiem?” kāds vaicā. Taču ieraksta autore šīs aizdomas ātri vien noraida.
Lai gan lielākā daļa komentētāju nespēja valdīt smieklus, ne visi uzskata, ka šāds televīzijas joks ir tik nevainīgs. “Nu es nebūtu lielā sajūsmā, ja mani rādītu TV un zem mana vārda būtu šāda divdomība. Bik tā kā stulbi..” raksta viena no diskusijas dalībniecēm.
“Jautājums, vai “Bez Tabu” ciena savus varoņus. Man liekas, viegli iesmej,” pārdomās dalās diskusijas aizsācēja.