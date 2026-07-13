Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus.
Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus.
Publicitātes foto

“Manas dzimšanas dienas ir tādas bēdīgas…” Olga Kambala atklāj, kāpēc savos svētkos gadiem jutusies aizmirsta 0

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kokteilis.lv
19:13, 13. jūlijs 2026
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360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars un Olga Kambali apspriež vecumu, atskatoties uz savu dzīvi līdz šim. Olga atklāj, ka parasti jutās dzimšanas dienās aizmirsta, jo arī trim viņas bērniem vien dažas dienas pirms pašas svētkiem ir jubilejas.

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Sarunā Olga Kambala pauž, ka viņas dzimšanas diena gadiem ilgi palikusi otrajā plānā, jo gandrīz vienlaikus svinības ir visiem bērniem.
“Trim bērniem sanāk dzimšanas dienas vienā laikā. Viņiem vajag balles, dāvanas, svinības. Un tāpēc uz manu dzimšanas dienu jau vairs nav ne līdzekļu, nekā. Manas dzimšanas dienas ir tādas bēdīgas,” atzīst Olga.

Saruna ievirzās arī pārdomās par laika ritējumu. Olga neslēpj, ka tuvojas nozīmīgs dzīves slieksnis. Abi atzīst, ka, gadiem ejot, arvien biežāk sanāk atskatīties uz piedzīvoto. Lai gan Olgas dzimšanas dienas iepriekš bieži aizēnojušas bērnu svinības, šoreiz viņa cer beidzot atrast laiku arī sev.

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