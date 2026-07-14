Milzīgu popularitāti guvušā seriāla zvaigzne atzīstas mīlestībā Maskavai – to skatījās arī simtiem latviešu 0
Seriāla “Lieliskais gadsimts” zvaigzne Merjema Uzerli kārtējo reizi izcēlusies, paužot savu prokrievisko nostāju. Šoreiz viņa publiski atzinusies mīlestībā Krievijai un Maskavai, tādējādi ignorējot Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
Kā ziņo medijs Unian, sarunā ar krievu blogeri viņa pauda savu sajūsmu par Krieviju un pat mēģināja runāt krieviski. “Maskava ir tik skaista, es to dievinu,” viņa paziņoja.
Tāpat aktrise pastāstīja, ka vēl skolā esot mācījusies krievu valodu, taču tagad atceroties tikai alfabētu. “Es jau gandrīz visu esmu aizmirsusi. Man ir ļoti žēl, jo es mīlu krievu valodu, Maskavu un Krieviju. Es protu lasīt krieviski, bet, diemžēl, neko nesaprotu,” viņa sacīja.
Merjema Uzerli ir turku-vācu izcelsmes aktrise, kura kļuva plaši pazīstama pēc Sultānes Hirremas lomas populārajā seriālā “Lieliskais gadsimts”.
Pēdējos gados māksliniece vairākkārt stāstījusi par savu pozitīvo attieksmi pret Krieviju. Viņa norādījusi, ka viņai tuva ir Maskava un Sanktpēterburga, kā arī paudusi simpātijas pret krievu valodu. Turklāt aktrise apgalvojusi, ka pēc DNS testa veikšanas uzzinājusi par savām krievu saknēm.