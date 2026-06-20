VIDEO. “Daudzas peonijas sasniedza savu pilnbriedu!” Tiešajā ēterā līdz asarām sasmejas Kristīne Garklāva un Ģirts Timrots 0
Lai gan paši televīzijas ļaudis, iespējams, jūtas neērti, skatītājiem allaž mirkļi, kad tiešajā ēterā kāds kādu sasmīdina vai izjoko, ir kā saldais ēdiens.
Tā TV3 sociālajos tīklos ir video, kurā redzams, kā šonedēļ kādā rītā sanāca raidījuma vadītājiem Kristīnei Garklāvai un Ģirtam Timrotam. Izrādās, ka Ģirts Kristīni ir iesaucis par peoniju, tāpēc, lasot ziņu par peoniju izstādi, abi nespēj valdīt smieklus.
Kādā brīdī tomēr abi saņemas un turpina ziņu lasīt, bet tas nav viegli, jo smiekli atkal nāk. Kristīne skatītājiem caur smiekliem paskaidro to iemeslu – viņas iesauku.
Brīdi vēlāk studijā ar vāzi, kurā ir, protams, peonijas, sarunai pievienojas arī sporta ziņu moderators.
Pie šī ieraksta TV3 profilā arī komentētāji ir pozitīvi noskaņoti, lielākā daļa norāda, ka šāds saturs, kad cilvēki ir patiesi un ļaujas emocijām, arī viņiem sagādā prieku un patīk.