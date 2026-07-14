ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Plānu maiņa! Tramps pēkšņi paziņo par jaunu stratēģiju saistībā ar Hormuza šauruma šķērsošanu 15

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LETA
21:27, 14. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadātas pa Hormuza šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās Valstīs.

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“Pamatojoties uz ļoti produktīvām sarunām ar Tuvo Austrumu valdībām, esmu nolēmis aizstāt 20% kompensācijas maksu Savienotajām Valstīm ar tirdzniecības un investīciju līgumiem, kurus dažādas Persijas līča valstis noslēgs ar Savienotajām Valstīm,” Tramps ierakstīja savā platformā “Truth Social”.

Jau vēstīts, ka Tramps pirmdien paziņoja, ka ASV saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu. “Mēs kļūsim par šauruma sargātājiem,” telekanālam “Fox News” teica Tramps, piebilstot, ka ASV līdz šim Hormuzu apsargājušas par velti, bet tagad bagātās valstis tām atlīdzināšot izdevumus.

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“Mums maksās par šī šauruma sargāšanu. Daudz naudas, bet mēs vienkārši vēlamies saņemt atlīdzību par to, ka darām visu šo darbu, pakļaujot riskam mūsu cilvēkus,” teica Tramps.

Vēlāk savā platformā “Truth Social” Tramps ierakstīja, ka ASV atjauno Irānas blokādi, kas nozīmē, ka “netiks atļauts Irānas kuģiem vai klientiem iebraukt vai izbraukt”, savukārt “visām pārējām valstīm tiks nodrošināta taisnīga un brīva šauruma izmantošana”.

“ASV turpmāk tiks dēvētas par “Hormuza šauruma aizsargātāju”, un “taisnīguma labad” ASV saņems 20% no visu pa šaurumu pārvadāto kravu vērtības, “lai segtu visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu drošību un aizsardzību šajā ļoti nestabilajā pasaules reģionā”, norādīja Tramps.

ASV Bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība pēc tam izplatīja paziņojumu, ka ASV spēki atsāks Irānas ostu bloķēšanu otrdien plkst. 23 pēc Latvijas laika.

ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu.

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