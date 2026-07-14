FOTO. Latvietis parāda uzskatāmu piemēru tam, kāpēc lietuvieši mūs sauca par zirga galvām 0
Sociālajos tīklos uzliesmojusi jautra diskusija par to, kāpēc kaimiņi lietuvieši mūs – latviešus – saukuši par “zirga galvām”. Ar attēlu, kurā ar sarkanām līnijām iezīmēts vizuālais skaidrojums, dalījies kāds “Threads” lietotājs.
Kā parasti, viedokļi komentāros dalās, un katram ir sava teorija par to, ko viņi saskata kartē.
Kāds pārliecinoši apgalvo, kas tas ir tieši Rīgas līča dēļ, tāpēc arī zirga galva. Citi uzskata, ka vainīga valsts kontūra, taču vēl kādam šī ilustrācija atgādina trollīti Muminu un pat dinozauru.
Komentētāji pamanījuši arī vēl vienu interesantu līdzību: “Kad paskatās kartē, Baltija jūra izskatās pēc krokodila, kas ēd Somiju.”
“Vispār jau tieši leišus visur par zirga galvām sauc. Krievu izdomāti nosaukumi: igauņi bija ziemeļbrieži, latvieši labusi un leiši zirgagalvas,” vēl kāds skaidro.
Diskusijā ar asprātīgu attēlu dalījies Artis. Viņš publicējis pretstatījumu tam, kā “Google Maps” redz Lietuvu un kā to redz cilvēki ar bagātu fantāziju.
Ko saka mākslīgais intelekts?
Mākslīgā intelekta (MI) rīks “Google Gemini” uz jautājumu, kāpēc lietuvieši latviešus dēvē par “zirga galvām” (lietuviešu valodā – žirgo galva) atbild, skaidrojot, ka tas ir galvenokārt viena iemesla dēļ. Pie vainas esot Latvijas kontūra kartē. Ja uzmanīgi paskatās uz Latvijas karti, tās aprises patiešām atgādina zirga galvu.
Līdzās ģeogrāfiskajam skaidrojumam pastāv arī tautas stāsti, ka senākos laikos latviešu zemnieki bieži devušies uz Lietuvas tirgiem. Tā kā viņu galvenais transportlīdzeklis bijis zirga pajūgs, kaimiņiem pāri robežai palicis atmiņā skats ar latvieti, kura ratiem pa priekšu iet zirga galva, skaidro MI.
Starp Latviju un Lietuvu vienmēr ir pastāvējusi veselīga kaimiņu sāncensība. Tāpat kā latviešiem patīk pajokot par lietuviešu valodu vai dēvēt viņus par leišiem un “braļukas”, viņi izmanto “zirga galvas”, lai pavilktu mūs uz zoba, skaidro MI.
Toties MI rīks “ChatGPT” piebilst, ka sākotnēji šo apzīmējumu latvieši lietojuši, runājot par lietuviešiem, bet vēlāk lietuvieši to pārņēmuši un pavērsuši pret latviešiem.