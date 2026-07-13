“Pēdējais baltais zvirbulis, kurš nešpricē botoksu!” Jesica atklāj, kāpēc Juris izlēmis par plakstiņu operāciju 0
Jesica un Juris Zundovski 360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” ieradušies klīnikā, kur Jurim paredzēta acu plakstiņu plastiskā operācija. Kamēr vīrs gatavojas procedūrai, Jesica sarunā ar draudzeni atklāj, ka viņu pārsteidz apkārtējo reakcija – daudzi ir pārliecināti, ka operācijai Juri pierunājusi tieši viņa.
“Viņš ir pēdējais baltais zvirbulis kompānijā, kurš nešpricē botoksu,” draudzenei saka Jesica, piebilstot, ka vīrietim šādas procedūras ir liekas.
Viņa uzsver, ka lēmumu veikt operāciju vīrs pieņēmis pats. Pēc Jesicas domām, vēlmi pēc pārmaiņām lielā mērā ietekmējuši arī tuvinieku izteikumi par viņa izskatu. Tomēr viņa neuzskata, ka šie komentāri būtu teikti ar ļaunu nodomu.
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