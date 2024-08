Zilais pilnmēness virs naksnīgās Rīgas

FOTO, VIDEO. Katru dienu ko tādu neredzēt! Zilais supermēness izgaismojis arī Latvijas debesis Ieteikt







Jau vēstījām, ka 2024. gada 19. augustā debesis mums dāvās ārkārtēju astronomisku parādību – Zilo mēnesi, ko pavadīs supermēness. Šī īpašā parādība bija vērojama arī Latvijā, un dažiem to izdevies iemūžināt fotogrāfijās un video.

Reklāma Reklāma

Šis nosaukums cēlies no laika, kad augusta mēnesis tika uzskatīts par labvēlīgu storu ķeršanai. Dažādās kultūrās šā laika pilnmēnesi sauc arī citādi. Ķīnieši to dēvē par Ražas Mēnesi, ķelti to sauc par Strīdu Mēnesi, bet Zemes Dienvidu puslodē, kur šobrīd ir aukstā sezona, mēness tiek saukts par Sniegoto, Vilku vai Izsalkušo.

Zilais mēness ir termins, ko lieto, lai apzīmētu otro pilnmēnesi tajā pašā kalendārajā mēnesī. Neskatoties uz savu nosaukumu, Zilais Mēness nav zilā krāsā, taču tā retums un īpašā nozīme astroloģijā padara to par patiesi unikālu notikumu. Zilā mēness parādīšanās nav tik bieža, un tā enerģija īpaši intensīvi piepilda naksnīgās debesis, būtiski ietekmējot zemes iedzīvotājus.

Supermēness parādās, kad pilnmēness sakrīt ar Mēness tuvāko tuvošanos Zemei savā orbītā, padarot to par 14% lielāku un 30% gaišāku debesīs nekā parastā pilnmēness laikā. Šis pastiprinātās gaismas efekts padara supermēnesi īpaši iespaidīgu un piešķir tā enerģijai vēl lielāku ietekmi uz mūsu iekšējo pasauli.

Pilnmēness sagaidīts pirmdien, 19. augustā. Mēness būs pilns arī naktī dienu pirms un pēc pilnmēness, no 18. līdz 20. augustam. Šis būs pirmais no četriem supermēnešiem, kas gaidāmi 2024. gadā.