Mūžībā devies pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis 0
Mūžībā devies pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis, publiski ziņo viņa ģimene.
Kārļa piederīgie raksta: “Ar gaišām un mīlestības pilnām skumjām vēlamies paziņot, ka vakar 17.11.2025. savā mūžības okeānā devās mūsu mīļais dēls, brālis, vīrs, draugs un bezgala labs cilvēks Kārlis Bardelis. 🤍”
Kā Kārļa ģimene ziņoja iepriekš: “24.februārī (šis nolādētais datums!) Kārlis piedzīvoja insultu, plīsa asinsvads galvā, kā rezultātā Kārlim šobrīd no jauna jāmācās staigāt (paralizēta ķermeņa labā puse) un runāt. Operācijas laikā tika atklāts smadzeņu audzējs, kas tika izoperēts un vēlāk uzstādīta diagnoze – glioblastoma.”
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, ar saukli “Bored of Borders” Bardelis sāka piedzīvojumus 2013. gadā, ar skrituļslidām šķērsojot Eiropu no Nordkapa Eiropas ziemeļos līdz tās tālākajam dienvidu punktam Gibraltārā. Kopš tā laika Bardelis devās vairākās ekspedīcijās, pirms sāka plānot savu ceļojumu apkārt zemeslodei.
Bardelis ir seškārtējs Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, kurš deviņus gadus devās apkārt pasaulei bez motora, burām vai citiem palīglīdzekļiem.
Pagājušā gada aprīlī viņš noslēdza savu ceļojumu apkārt zemeslodei ar airu laivu un velosipēdu, sasniedzot starta un finiša punktu Ludericā, Namībijā. Kopumā Bardelis ceļojumā pavadīja 2898 dienas jeb septiņus gadus un 11 mēnešus. Ar laivu tika noairēti 46 326 kilometri un ar riteni veikti 11 972 kilometri.
Šī ceļojuma laikā Bardelis sasniedza sešus Ginesa Pasaules rekordus, un trīs no tiem vairs nevarot tikt pārspēti. Kopā ar draugu Gintu Barkovski abi kļuva par pirmo komandu, kas pārairēja Dienvidatlantijas okeānu. Bardelis arī kļuvis par pirmo personu, kas pārairējis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai un Indijas okeānu no Āzijas līdz Āfrikai
Izsakām visdziļāko līdzjūtību!