Publicitātes foto

Franču mūsdienu operzvaigzne Lea Desandre ar koncertu viesosies Rīgā 0

kokteilis.lv
13:31, 5. septembris 2025
Kokteilis Baudi

18. septembrī Rīgā pirmo reizi uzstāsies viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm — francūziete ar itāļu saknēm Lea Desandre (Léa Desandra). Kopā ar virtuozo lautistu Tomu Danfordu un viņa ansambli “Jupiter” dziedātāja Rīgas Kongresu namā prezentēs programmu “Songs of Passion” (“Kaislību dziesmas”). Koncerta sākums – plkst.19.

Šodien Leas Desandres vārds skan nozīmīgākajos festivālos un uz prestižākajām pasaules skatuvēm: Zalcburgas festivālā, Eksanprovansas festivālā,  “Carnegie Hall” Ņujorkā, “Wigmore Hall” Londonā, Parīzes “Opéra National” un “Opéra Comique”, Vīnes “Musikverein”, Berlīnes un Hamburgas filharmonijās, Romas Sv. Cecīlijas akadēmijā, “Disney Hall” Losandželosā. Viņa ir daudzu prestižu balvu laureāte – sākot no “Opus Klassik” (kategorijā “Gada dziedātāja”) līdz “Prix de la Critique” (2024). Dziedātāja sadarbojusies ar pasaules mēroga māksliniekiem: Gustavo Dudamelu, seru Džonu Eliotu Gārdineru, Marku Minkovsku un Žordi Savalu.

Viņu apbrīno pasaules prese: “Lea Desandre piešķir dzīvību un skaistumu visam, kam pieskaras.” (The New York Times”). Savukārt žurnāls “Gramophone” viņu dēvē par “īstenu individuālisti, dziļi radošu un neticami muzikālu mākslinieci”.

Leas ceļš uz slavu bijis neparasts. Kopš divpadsmit gadu vecuma viņa nodarbojās ar klasiskajām dejām, dziedāja Parīzes Lielās operas bērnu korī, bet vēlāk devās uz Venēciju apgūt vokālo mākslu pie Saras Mingardo. Viņa parādīja tik dedzīgu aizrautību, ka pedagoģe burtiski lūgusi “dzīvot vismaz nedaudz normālu dzīvi”. Balets iemācīja viņai just skatuvi un valdīt pār ķermeni, darbs ar Viljamu Kristi deva nevainojamu stila izjūtu, bet daba apveltīja ar kristāldzidru, lokanu un juteklisku balsi.

Īpašu vietu Leas radošajā darbībā ieņem sadarbība ar ansambli “Jupiter” un Tomu Danfordu, kuru mēdz dēvēt par “lautas Ēriku Kleptonu”, un viņš Léai kļuvis ne tikai par skatuves, bet arī par dzīves partneri.

Viņas albums “Amazone”, kuru laida klajā “Warner/Erato”, saņēma visaugstāko novērtējumu prestižajos izdevumos “Gramophone”, “Diapason”, “Le Figaro”, un tas tika atzīts par vienu no spēcīgākajiem vokālajiem ierakstiem pēdējos gados. Projektā kopā ar Desandre piedalījās pati Čečīlija Bartoli (Cecilia Bartoli).

Kopā ar Danfordu un “Jupiter” Lea radīja jaunu projektu ar nosaukumu “Songs of Passion” – programmu un dubultalbumu, kas veltīts Doulenda un Pērsela labākajiem darbiem. “Mēs augām ar šo mūziku tāpat kā ar “The Beatles” vai Eimiju Vainhausu,” saka Lea un piebilst: “Mums baroka mūzika skan dzīva, mūsdienīga, it kā tā būtu sarakstīta vakar.” Tieši šī enerģija un patiesums padara viņu uzstāšanos par īstu atklāsmi.

18.septembrī Latvijas publikai pirmo reizi būs iespēja dzirdēt šo mākslinieci, kuru jau šodien dēvē par nākotnes leģendu. Koncerts Rīgā sola trīs atklājumus vienlaikus: satikšanos ar jaunām pasaules zvaigznēm, iepazīšanos ar īstiem angļu mūzikas šedevriem un baudu no izpildījuma, kurā pagātne atdzīvojas ar mūsdienu elpu.

Biļetes uz Leas Desandres koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

Koncertu organizē starptautiskā producentu aģentūra “Winstag Production OU” (Wintour Group International)

