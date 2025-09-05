#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Harijs Stails iemīlējies populāra mūziķa meitā un fani ir sajūsmā. Vai mums ir jauns slavenību superpāris? 0

kokteilis.lv
9:39, 5. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Harijs Stailss un Zoja Kravica, apstiprina romānu – dziedātājs redzēts apskaujot aktrisi, romantiskā randiņā Ņujorkā.

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Pāris, par kuru baumoja jau pēc virknes romantisku publisku parādīšanos Eiropā pēdējo divu nedēļu laikā, izskatījās ļoti tuvi, pastaigājoties pa Bruklinu.

Harijs, 31, staroja, apskāvis smaidīgo 36 gadus veco Zoju. Stails bija ģērbies savā iecienītajā zilajā jakā, ko saskaņoja ar dzeltenu T-kreklu un bēšas krāsas biksēm, kamēr Zoja pieskaņojās viņa brīvajam stilam, izvēloties melnu tērpu un beisbola cepuri.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons
Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā

Ņujorkas randiņš notika tikai nedēļu pēc tam, kad viņi tika iemūžināti līdzīgā pastaigā Romā, kas sekoja arī romantisks vakars Londonā. Tomēr, lai gan abi izskatījās kā pāris, avots TMZ pavēstīja, ka viņu attiecības drīzāk esot “draugi ar priekšrocībām”. Viņi vienkārši izklaidējas un nav ekskluzīvi viens otram.

Foto: Ekrānuzņēmums no DailyMail.com.

“Harijs un Zoja bija noslēpušies stūrītī restorānā un skūpstījās kā pusaudži. Viņi izskatījās ļoti iegrimuši viens otrā un nemaz neuztraucās, ka kāds viņus redz,” par kādu no daudzajiem randiņiem, kur mīlnieki pieķerti, izsakās aculiecinieks.

Zojas tēvs ir populārais mūziķis Lenijs Kravics.

Foto: AFP/LETA/SCANPIX
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Krista Draveniece: Mīlestība ar varmāku noved līdz slavenību šovam? Kur ir palikušas mūsu morālās robežas
Kokteilis
Zvaigžņu izredzētie: četri gadi, kuros dzimušajiem uzticēta īpaša misija – mainīt pasauli
TESTS. Latvijas slavenākie plikgalvji: vai spēsi atšķirt, kurš ir kurš, redzot vien daļu sejas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.