Harijs Stails iemīlējies populāra mūziķa meitā un fani ir sajūsmā. Vai mums ir jauns slavenību superpāris? 0
Harijs Stailss un Zoja Kravica, apstiprina romānu – dziedātājs redzēts apskaujot aktrisi, romantiskā randiņā Ņujorkā.
Pāris, par kuru baumoja jau pēc virknes romantisku publisku parādīšanos Eiropā pēdējo divu nedēļu laikā, izskatījās ļoti tuvi, pastaigājoties pa Bruklinu.
Harijs, 31, staroja, apskāvis smaidīgo 36 gadus veco Zoju. Stails bija ģērbies savā iecienītajā zilajā jakā, ko saskaņoja ar dzeltenu T-kreklu un bēšas krāsas biksēm, kamēr Zoja pieskaņojās viņa brīvajam stilam, izvēloties melnu tērpu un beisbola cepuri.
Ņujorkas randiņš notika tikai nedēļu pēc tam, kad viņi tika iemūžināti līdzīgā pastaigā Romā, kas sekoja arī romantisks vakars Londonā. Tomēr, lai gan abi izskatījās kā pāris, avots TMZ pavēstīja, ka viņu attiecības drīzāk esot “draugi ar priekšrocībām”. Viņi vienkārši izklaidējas un nav ekskluzīvi viens otram.
“Harijs un Zoja bija noslēpušies stūrītī restorānā un skūpstījās kā pusaudži. Viņi izskatījās ļoti iegrimuši viens otrā un nemaz neuztraucās, ka kāds viņus redz,” par kādu no daudzajiem randiņiem, kur mīlnieki pieķerti, izsakās aculiecinieks.
Zojas tēvs ir populārais mūziķis Lenijs Kravics.