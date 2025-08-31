#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kauguru svētki

FOTO. Tik krāšņi, cik vien iespējams! Ar elpu aizraujošiem mirkļiem nosvinēti Kauguru svētki 0

13:07, 31. augusts 2025
Pēdējā vasaras nedēļas nogalē Jūrmalā, Tallinas ielā un tuvējās ielās, tika svinēti Kauguru svētki ar stāstu par brīnumiem, kas rodas, kad satiekas zinātkāre un radošums, zinātne un iztēle, prāts un ķermeņa pārsteidzošās iespējas. Plašā svētku programma pulcēja tūkstošiem apmeklētāju no Jūrmalas un citām pilsētām. Visas dienas garumā Kauguros norisinājās izzinošas, radošas un sportiskas aktivitātes, svētku tirdziņš un retro auto parāde.

Svētku vakarā uz lielās skatuves viesus priecēja muzikāla programma dažādām gaumēm un vecumiem – “Revolūcija & Dziedātāja Amanda”, Ieva Kerēvica ar pavadošo grupu, grupa “Sudden Lights”, “Olas” un “A-Europa”. Svētku noslēgumā apmeklētāji varēja baudīt vērienīgu skaņas, gaismas un video šovu kopā ar Rick Feds!

Visas dienas garumā svētku apmeklētāji piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs ģimenēm ar bērniem, vēroja akrobātu paraugdemonstrējumus — akrobātiskus trikus uz elastīgām kārtīm piecu metru augstumā, kā arī cirka mākslinieka, mīma “Cilvēks – balons”, priekšnesumus, kas vienlaikus lika aizraut elpu un apbrīnot akrobāta prasmi. Svētku programmu bagātināja arī Jūrmalas radošo talantu priekšnesumi un 3×3 basketbola sacensības.

