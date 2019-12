Daļa no bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentiem jeb tā dēvētajiem “čekas maisiem” publiskota interneta vietnē “kgb.arhivi.lv”, 20.12.2018. Foto: LETA/Paula Čurkste

Vai vēlme gadiem no sabiedrības acīm slēpt Valsts drošības komitejas (VDK) aģentu kartotēku jeb tā dēvētos “čekas maisus” bijusi pārspīlēta?

Gada laikā kopš maisi atvērti to apmeklējumu skaits tiešsaistē nav sasniedzis pat pusmiljonu, bet klātienē ar dokumentiem iepazinušies tikai simts interesentu, vēsta “TV3”.

Pirms gada sociālo tīklu lietotāji smīkņāja, ka iedzīvotāji – tā vietā, lai svinētu Ziemassvētkus, – aplūko internetā publicētās VDK aģentu kartītes.

Tagad atklājas, ka iedzīvotāju interese par leģendārajiem “čekas maisiem” nemaz nav bijusi tik liela.

Gada laikā speciāli izveidotajā mājaslapā bijuši 378 000 apmeklējumu, ko veica 211 000 lasītāju.

LA.LV Aptauja Vai esi apskatījies publicētās VDK aģentu kartītes? Jā, jau pirmajās dienās pēc to publicēšanas

Nē, mani tas neinteresē

Kas ir VDK un "čekas maisi"? Padalies ar rezultātiem





Ceturtā daļa no viņiem mājaslapā atgriezušies atkārtoti, vidējais apmeklējuma ilgums nav pārsniedzis 14 minūšu. Pārsvarā interesenti bijuši no Latvijas, taču daudzi arī no Krievijas, Baltkrievijas un Savienotajām Valstīm.

Tikmēr iespēju klātienē – Nacionālā arhīva lasītavā Imantā – iepazīties ar datu bāzē “Delta” publicētajiem čekas aģentu ziņojumiem izmantojuši 103 interesenti.

Puse no viņiem meklējuši informāciju par sevi vai radiniekiem, otra puse bijuši pētnieki.

Jau tuvākajā laikā arhīvs gatavojas publicēt čekas piesegorganizācijas – Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības – dokumentus, atsevišķas operatīvās lietas, kā arī izgaismot VDK struktūrvienību, tostarp – teritoriālo vadītāju biogrāfijas.

Publiskot plānots arī šobrīd jau digitalizētus čekas nopratināšanas audioierakstus, kas saglabājušies arhīva rīcībā.

Ja tehniski to izdosies īstenot, dienas gaismu varētu ieraudzīt arī atsevišķi videoieraksti, kuros fiksēta pratināšana.

Tikmēr prokuratūrā pēc “čekas maisu” atvēršanas vērsušies 12 cilvēku, kas vēlējušies pierādīt savu nesadarbošanos ar VDK. Visos gadījumos tiesas sadarbības faktu nav konstatējušas.