Septembris – kalpot citiem, novembris – atklāt patiesību: tavas dvēseles misija pēc dzimšanas mēneša
Lai gan katra cilvēka garīgais aicinājums ir unikāls, dzimšanas mēnesis var sniegt pārsteidzoši precīzas norādes par to, kādus garīgos talantus esi aicināts dāvāt pasaulei. Vai esi piedzimis kā līderis vai radošā gara nesējs – katram no mums ir unikāla loma uz Zemes.
Kāda ir katra cilvēka dvēseles misija, balstoties uz dzimšanas mēnesi? Skaidrojumu piedāvā ziņu portāls Parade.
Janvāris – ilgtspējīgu pamatu veidotājs
Janvārī dzimušie (neatkarīgi no tā, vai tie ir apņēmīgie Mežāži vai progresīvie Ūdensvīri) sevī nes spēcīgu vēlmi radīt noturīgas vērtības. Viņu uzdevums ir būvēt stingrus pamatus, kas ietekmēs nākamās paaudzes – ģimenē, kopienā vai pat plašākā sabiedrībā. Viņi izceļas ar pacietību, spēju ilgstoši strādāt pie mērķiem un apzinātu rīcību, kas gadu gaitā rada nozīmīgas pārmaiņas.
Februāris – augstākās apziņas modinātājs
Februārī dzimušie Ūdensvīri un Zivis saistāmi ar gaišredzību, sociālu līdzcietību un vēlmi paplašināt cilvēku redzesloku. Viņi bieži pretojas ierastajam un rutīnai, alkstot būt tur, kur dzimst jaunas idejas un kur nepieciešama drosme pārmaiņām. Viņu dvēseles misija ir vest citus uz augstāku apziņas līmeni, palīdzot sabiedrībai saprast, ka cilvēces labklājība ir kopīgs mērķis.